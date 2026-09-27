Realizan allanamiento por venta de drogas en el barrio Ameghino

Publicado el domingo 27 de septiembre de 2026

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En el marco de una investigación iniciada en julio, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mercedes realizó un allanamiento en un domicilio del barrio Ameghino, donde se investigaba la comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento se secuestraron alrededor de 140 envoltorios de cocaína, fraccionados y presuntamente destinados a la venta, con un peso aproximado de 150 gramos. También se incautaron una escopeta recortada calibre 16 con ocho municiones, un revólver calibre 32, 37 municiones calibre 9 milímetros, dinero en efectivo y teléfonos celulares que, según la investigación, eran utilizados para coordinar las ventas.

En el lugar fueron identificados dos mayores de edad, quienes fueron aprehendidos por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, especializada en estupefacientes.

La causa fue caratulada “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra”. Los aprehendidos serán trasladados el lunes a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Publicado el domingo 27 de septiembre de 2026