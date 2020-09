Suspenden la peregrinación gaucha y la de la juventud será virtual

Este fin de semana se llevaría a cabo la tradicional «peregrinación gaucha», el Director de Defensa Civil Adrian Feijoo se refirió a esta fecha y explicó que en estos días en la normalidad estarían trabajando activamente en el marco de esta festividad. Sin embargo, dada la pandemia y cuidados que eso conlleva, comentó que los mismos Círculos Criollos se ocuparon de informar que no se realizaba la tradicional peregrinación. Por su parte, si bien la mayoría estaría notificado de la suspensión, consideró que puede surgir que alguien no se enteró y vengan a la ciudad. Por lo que, comentó que habrá operativos de control preventivos ante esta posibilidad. Habrá 16 puestos fijos de policía, inspectores, vialidad nacional y defensa civil de provincia. «Con todo un plan de hidratación en caso de que llegue algún animal, que descansen y luego regresen a su localidad», resaltó.

-Peregrinación de la juventud:

Sobre este acontecimiento, comentó que el Arzobispado emitió un comunicado donde este año en el marco de la cuarentena no es posible realizar la peregrinación de la juventud. «Van a hacer una peregrinación virtual, bajo el lema: «Madre abrázanos, queremos seguir caminando» y esto se va a hacer en forma virtual y directa a través de distintos canales y plataformas digitales. Donde se va a salir desde Liniers, hacen todo el recorrido, será el día sábado y se va a realizar la misa a puertas cerradas, con la virgen ya en la Basílica a las 19.00 horas», detalló.

«Los peregrinos a pie claramente no van a venir, nosotros no tenemos posibilidad de asistirlos en todo el recorrido. Imagínate que estamos en la Región Séptima de salud y en el AMBA, entonces no hay manera de asistir y contener a la gente», argumentó el Director. Pero agregó, que se advierte alguna movilización vehicular, así que se está planificando en ese sentido. «La idea es que no salga la gente de su casa directamente», finalizó.

Publicado el jueves 24 de septiembre de 2020