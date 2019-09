Quedó aprobada la Ordenanza de Emergencia Alimentaria

Los concejales integrantes del Interbloque Frente de Todos, solicitaron al Honorable Concejo Deliberante de Luján la aprobación del Proyecto de Ordenanza de Emergencia Alimentaria.

Antes de ser tratada en la Sesión de este lunes a la mañana, expusieron diferentes referentes sociales de barrios donde funcionan comedores y merenderos.

Luego hicieron uso de la palabra algunos Concejales que fueron los generadores de esta ordenanza.

Por unanimidad quedó aprobada la ordenanza que queda en el Poder Ejecutivo para su pronta ejecución.

La Ordenanza de Emergencia Alimentaria consta de los siguientes artículos:

ARTICULO 1°: Declárese la Emergencia Alimentaria en el Partido de Luján por doce (12) meses, autorizando al Departamento Ejecutivo a extenderla por el plazo de seis (6) meses; con el objetivo de impulsar acciones para garantizar el derecho básico y fundamental a la seguridad alimentaria.–

ARTICULO 2°: Créese un registro actualizado de niñas, niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores que no lleguen a cubrir las necesidades básicas y están en riesgo de subsistencia a partir de los datos proporcionados por PAMI, CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud), Desarrollo Social, Servicio Social del Hospital Nuestra Señora de Luján y un relevamiento de los comedores barriales comunitarios.–

ARTICULO 3°: Créase un Comité de Crisis en el ámbito del Partido de Luján, para acompañar y monitorear las acciones tendientes a dar respuesta a la Emergencia Alimentaria, con la participación de las distintas dependencias que designe el Intendente Municipal, con dos del Consejo Escolar, cuatro representantes del Concejo Deliberante y con representantes de las organizaciones sociales.–

ARTICULO 4°: De Forma.–

C O M U N I C A C I Ó N

ARTICULO 1°: Solicítese al Departamento Ejecutivo que, por su intermedio, reclame formalmente ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el refuerzo en el envío de alimentos al Municipio de Luján.-

ARTICULO 2°: Solicítese al Departamento Ejecutivo la adhesión a la Carta de las/os Intendentes bonaerenses a la Gobernadora María Eugenia Vidal, para la declaración de la Emergencia Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires.

Publicado el lunes 16 de septiembre de 2019