Quedan cinco feriados y varios fines de semana largos en 2026

Publicado el martes 18 de agosto de 2026

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Después del feriado de este lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el calendario nacional todavía ofrece varias jornadas de descanso antes de terminar el año.

La próxima fecha será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer lunes, permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Más adelante llegará el Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el viernes 20 de noviembre, aunque este año el feriado se trasladará al lunes 23, generando otro fin de semana largo.

En diciembre habrá además un nuevo período de descanso. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y se sumará al feriado del martes 8, correspondiente a la Inmaculada Concepción de María.

Finalmente, el año tendrá su último feriado el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Así queda el calendario hasta fin de año

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, todavía quedan varias oportunidades para organizar escapadas, viajes o simplemente disfrutar de algunos días de descanso antes de que termine 2026.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026