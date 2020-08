Que hay que saber sobre el deporte en Luján

El Director de Deportes de la comuna, Gustavo Santillán, estuvo en diálogo con Luján en línea y habló sobre la apertura que hubo desde el lunes 24 en entrenamientos de deportes y actividad física. Explicó que se ha hecho la apertura de deportes individuales, como el tenis, paddle, running, gimnasios al aire libre, pero aseguró que en todos los casos se están desarrollando con los protocolos correspondientes y las medidas de distanciamiento social y sanitarias. «Nosotros dependíamos mucho de provincia, que ha hecho la apertura de estos deportes individuales y se decidió la apertura de espacios verdes, clubes, y el polideportivo para que se pueda realizar la actividad. Un profesor con no más de 4 o 5 alumnos», puntualizó.

Por su parte, aseguró que espera que se continúen con las aperturas y destacó que todo depende de los vecinos en mantener los cuidados, el uso de tapa boca, distancia social y el lavado de manos. «Con el paso del tiempo iremos viendo si se pueden ir abriendo nuevos espacios, y distintas actividades», resaltó. En cuanto a gimnasios, expresó que todavía continúan cerrados, a no ser que tenga algún espacio al aire libre y agregó que «sino sacar a sus alumnos a un espacio abierto, el profesor con cuatro o cinco alumnos lo puede hacer, con distanciamiento social y las medidas preventivas».

En cuanto al paddle, comentó que las canchas cerradas deben funcionar con una ventilación previa y dijo que todavía no se puede jugar en parejas, como tampoco en el tenis. Sobre los que caminan y corren, indicó que también están habilitados, pero aclaró que los que corren no es necesario que lleven el barbijo, pero si es un espacio compartido tienen que tener tapaboca. Además, manifestó que siempre se debe respetar el distanciamiento y mantener un orden de no salir todos juntos. «Dejando un espacio entre un corredor y otro, entre una persona que camina y la otra. Si mantenemos eso, no va a haber problema y de esa forma se cuidan y nos cuidamos todos», señaló. Sobre los más pequeños,los niños y niñas, dijo que por ahora no hay aperturas, que hay que esperar para eso.

Publicado el jueves 27 de agosto de 2020