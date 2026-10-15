¿Que Hago? presentaron la «Agenda de actividades para el fin de semana»

Actividades libres y gratuitas

PEÑA DE LAS COMADRES

El viernes 16, desde las 20 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846), se realizará una nueva edición de la Peña de las Comadres, esta vez, con un homenaje especial a Mercedes Sosa.

En esta edición, varios artistas solistas compartirán canciones del repertorio de Mercedes Sosa en un formato íntimo de concierto acústico. Participarán Ezequiel Castillo, Juan Hayden, Aracelli Pavon, Laura Escudero, Vale y Regi Morales. Además, se realizará el tradicional momento de Ronda Coplera y el canto colectivo de “Todas las voces todas”, donde se compartirán letras a todas las personas presentes para unirse a cantar.

Durante todo el evento la colectiva artística “CASI UN BONDI” estará realizando pegatinas y estampas a la gorra. Por eso, quienes deseen podrán llevar una remera color claro para ser estampada con diseños alusivos a la fecha.

También habrá servicio de cantina, mesa dulce, muestra de talleres del Centro Cultural Artigas, sorteos y mucho más.

Los lugares se reservan por WhatsApp al 2323 312207, y las mesas se asignan por orden de llegada. Ya que la Peña se realiza al aire libre, se suspende en caso de lluvia.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GUERRA Y PAN” DE FEDERICO BELZUNCES

El viernes 16, a las 20, en el Centro Cultural Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se presentará el libro “Guerra y Pan”, de Federico Belzunces.

“Guerra y pan” es un libro que se pregunta por la condición humana, en su manifestación más extrema. En la poesía de Belzunces, la guerra se vive desde abajo. Se fragmenta en pequeñas imágenes que buscan rescatar el padecimiento más íntimo, su costo humano.

Durante el evento habrá música en vivo a cargo de “Bujía sin H” y lectura de poemas de autores locales con la participación del Taller Municipal de Escritura Creativa.

FIESTA DE LA PASTAFROLA EN OLIVERA

El sábado 17, a partir de las 11 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de la localidad de Olivera, se realizará la 13° edición de la Fiesta de la Pastafrola, una iniciativa que combina gastronomía, artesanías y música en vivo.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la elección de la Mejor Pastafrola, competencia que pondrá en valor a los productores y sus distintas recetas, celebrando una de las preparaciones dulces más tradicionales de nuestra cultura.

El evento contará con feria de artesanos y shows en vivo a cargo de Sol Fernández (tributo a Valeria Lych), Maximiliano, Ezequiel (tributo a Ricky Martin), Martu Ferreyra, Ballet Sentimiento Patrio, Ballet El Entrevero y Daniel Lezica.

LA MISMA TECNOLOGÍA, DISTINTAS INTENCIONES

El sábado 17, a las 17 horas, en el Cinema Rosso (Lavalle 410), se realizará la charla “La misma tecnología, distintas intenciones” a cargo de Florencia Ravazzano, profesora en Comunicación Audiovisual y capacitadora en IA educativa; y Lorena Cuello, Licenciada en Informática y Diplomada en IA.

Quienes deseen inscribirse, pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSei4PkbIwFTMiA5lVYDyxgT 1vEZXBpsXXHX_WcXf5pouif9Sw/ viewform

CICLO DE GUITARRAS EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURES

El domingo 18, a las 19.30, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758), se realizará una nueva edición del Ciclo de Guitarras, con Ala Par dúo y Vane González como artista invitada. Los músicos anfitriones serán Damián Ratto y Emmanuel Riegler. La entrada es a contribución.

ARGENTINO JAZZ CLUB

El martes 20, a las 20.30 horas, en el Club Argentino (Colón 1075), llega una nueva edición del Argentino Jazz Club, un ciclo de jazz. Se presentarán Facundo Ferreira Trío (Facundo Ferreira, Roby Seitz, Fernando Pugliese) y una jam session. Durante la noche habrá servicio de cantina. Entradas a la gorra. Reservas al 2323-674759.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 16 y sábado 17, a las 20:30 horas, llega “Los martes, orquídeas”. La Comedia Municipal presenta la versión teatral de Jorge Maestro del clásico “Los martes, orquídeas”, con dirección de Jorge Storani. La historia se centra en Elenita, una joven tímida y romántica cuyo padre intenta ayudarla a cambiar enviándole cada semana un ramo de orquídeas de un supuesto admirador.

Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar