¿Qué hacemos el finde?

VIERNES 18:

En el marco de la 5° Edición de «Ciclo de Coros Argentinos», el Coro Municipal de Cámara «Ernesto Storani», el Ensamble ArsPulchra y el Coral Concuerdas se presentarán este viernes a las 21hs en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Entrada libre y gratuita.

“Sr.Única” en el Teatro La Mariana. Un espectáculo a pura música y humor. Con el despliegue artístico de Sol Ruíz y Mariano Iriart. Entrada general: $250. Jubilados y socios Sociedad Francesa: $200.

Stand Up en la Biblioteca Ameghino. El viernes desde las 21hs la biblioteca ofrece una noche de stand up con la presentación artística de Tute, Campanita Stand Up, Juliana Cevasco, Karina Bogdano y Dany Bissu. Entrada: $150

SÁBADO:

“Qué harían sin mí”. La obra de Hugo Daniel Marcos, con dirección de Ana Decatre, se presentará este sábado a las 21hs en la Sala Momentos del Club Flandria. Entrada general: $150. Jubilados y socios del club: $130. Reservas al 2323-539244.

Festi Acal. En su tercera edición, el festival organizado por la Agrupación Colectiva de Artistas Lujanenses ACAL propone una noche a puro arte el próximo sábado desde las 20hs, en el Club Argentino.

“Troyanas”. El clásico de Sartre es tomado por la directora Mariela Passeri para obtener su versión musical. Está protagonizado por Camila Ballarini, Aldana Gribnicow, Julieta Coria, Florencia López, Tomás Diale, Cintia Nacach, Godo Nicolás Giménez, Camila Torres Muñoz, Yamila Zingoni Vinci, Denise Olivares Coitinho y Federica Malenchini. La dirección vocal está a cargo de Aldana Gribnicow, la coreografía de Tamara Cereminati, la producción de Damián Herrera Siegel. La presentación será el sábado en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, a las 21hs. Entrada: $300.

“Nada del amor me produce envidia”. Con la dirección de Luis Vallejo y la actuación de Cristina Piovesán, la obra se desplegará sobre el escenario del Teatro La Mariana. El dinero recaudado de las entradas será destinado a la Asociación de docentes jubilados, filial Luján. Entrada general: $250. Promo: 2x $200.

“Jirones”. La artista plástica y profesora Rocío La Vega presentará su nueva obra el próximo sábado en la Biblioteca. Se trata de una muestra que estará cargadas de colores y texturas. La exposición se extenderá hasta el 1 de noviembre.

LUNES:

Cien años de Leda Valladares. A cien años de su nacimiento, la cantante será homenajeada en distintos rincones del país y Luján será parte de la iniciativa. En este sentido, las artistas lujanenses Vanesa González y Regina Angulo coordinarán las actividades locales: a las 15hs brindarán un taller sobre el legado de Leda Valladares en el Museo de Bellas Artes. Posteriormente, a las 17hs se desarrollará una acción de canto colectivo con caja en la Plaza Belgrano. Entrada libre y gratuita.

Publicado el viernes 18 de octubre de 2019