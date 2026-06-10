Puesta en valor de tótems identificatorios en distintos barrios y localidades

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

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Con el fin de mejorar la estética urbana, fortalecer la identidad y ordenar la señalética de la ciudad, el Municipio de Luján informó que continúa poniendo en valor los tótems identificatorios de los barrios y localidades de la ciudad.

Debido al impacto del clima, el paso del tiempo y en muchos casos por vandalismo, los tótems presentaban un deterioro importante. Es por eso que fueron reparados con trabajos de desarme para aplicar pintura en el interior, remover el acrílico existente en las letras y reemplazarlo por chapa. Además, se pintaron los exteriores y se sellaron las uniones.

Los tótems intervenidos son los de Jáuregui, Pueblo Nuevo, barrio Los Gallitos, San Cayetano, La Loma, San Fermín, San Jorge, San Pedro, Santa Marta, El Trébol, Luna, Parque Lasa, Sarmiento, Universidad, Los Paraísos, Los Laureles, Lezica y Torrezuri, Valle Verde, Constantini, Santa Elena, Ceibo y Palomita.

Por otro lado, se llevó a cabo la construcción e instalación de los tótems de los barrios Las Acacias y Las Casuarinas.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026