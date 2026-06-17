Pueblo Nuevo se prepara para una nueva jornada de Joaquiarte
Evento
Arte, gastronomía y espectáculos infantiles.
El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo Joaquiarte, un evento que combina arte, gastronomía y espectáculos infantiles.
La jornada se llevará a cabo el sábado 20 de junio, a partir de las 14 horas, en el Anfiteatro de Joaquín, en la Placita de Joaquín, de la localidad de Pueblo Nuevo (Dr. Muñiz y Las Sophoras).
Habrá paseo de artesanos generado por los emprendedores locales y un sector de foodtrucks para disfrutar con la familia y amigos.
En esta oportunidad se encontrarán presentes Circus Molina y Gusman, y Bandada de Brujas.
Publicado el miércoles 17 de junio de 2026