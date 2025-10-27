Próximamente comenzará la pre-inscripción web a las carreras del Instituto Mignone

Publicado el lunes 27 de octubre de 2025

Será el viernes 3 de noviembre.

El Municipio de Luján informó a la comunidad que el viernes 3 de noviembre comienza la pre-inscripción online para participar de las carreras del Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología «Emilio Fermín Mignone».

Aquellas personas interesadas deberán contar con el título del nivel secundario completo, o el certificado de título en trámite al momento de la presentación de la documentación o hasta el comienzo del ciclo lectivo 2026, el 16 de marzo.

Cabe destacar que los requisitos de ingreso y la metodología están sujetos al Régimen Académico Marco (RAM), Resolución N° 4196/24 y sus modificatorias por la Dirección de nivel Superior de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

La pre-inscripción web estará disponible hasta el 3 de diciembre de 2025. Las opciones académicas son:

Profesorado en Educación Física.

Tecnicatura Superior en Bibliotecología.

Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria.

Tecnicatura Superior en Gestión Cultural.

Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos.

Cabe destacar que el profesorado de Educación Física contará con un cupo de 35 estudiantes. La inscripción se realizará por etapas de acuerdo al siguiente cronograma:

Pre-inscripción virtual: del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2025.

Sorteo: se realizará el 18 de diciembre de 2025 por Lotería Nocturna Provincial, con aquellos que cumplimentaron la pre-inscripción web en tiempo y forma.

Entrega de documentación: del 16 al 20 de febrero. No se aceptará documentación fuera de término y solamente la podrán realizar los aspirantes preinscritos.

Actividad Introductoria del 23 al 27 de febrero de 2025. Será solo para aquellas personas que hayan entregado la documentación en tiempo y forma en las etapas anteriores. Aquellas que no cumplan con los requisitos, ni participen de las actividades, ni hayan entregado la documentación quedan afuera del ingreso 2026 y se llamarán a los siguientes de la lista de espera.

Mientras que, para las tecnicaturas, la inscripción se dará de la siguiente manera:

Preinscripción web: del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2025.

Sorteo: será el 18 de diciembre, solo en caso de que se exceda el cupo correspondiente de 35 personas en cada carrera.

Entrega de documentación: del 16 al 20 de febrero, sólo los sorteados en el caso de superar cupo. Se comunicarán los turnos vía mail y/o campus virtual.

Para mayor información, podrán ingresar al sitio web oficial del Instituto https://institutoemignone-bue.infd.edu.ar/sitio/datos-institucionales/, enviar un correo electrónico a institutomignone@yahoo.com.ar o acercarse a la institución ubicada en Avellaneda 1389, Luján.

