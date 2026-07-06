Provincia financiará una red de investigación de la UNLu para reducir el riesgo climático en cuencas fluviales

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La Universidad Nacional de Luján (UNLu) será la institución administradora de una de las siete redes federales de investigación que recibirán financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El proyecto trabajará en el desarrollo de un modelo de gestión socioambiental para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en cuencas fluviales.

La iniciativa es coordinada por Juan Carlos Fernicola, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLu, y estará enfocada en el corredor noreste bonaerense, con especial atención a las cuencas de los ríos Luján y Reconquista y al bajo Delta del Paraná.

Enmarcado en el eje «Cambio climático y ambiente», el proyecto reúne a investigadores de las universidades nacionales de Luján, Pilar, Moreno y del Delta, además de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Los representantes de estas instituciones habían mantenido un encuentro en febrero pasado en la sede central de la UNLu para avanzar en la elaboración de la propuesta.

La convocatoria fue impulsada por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que seleccionaron siete proyectos estratégicos integrados por 25 universidades de 12 provincias argentinas.

El objetivo del programa es fortalecer las redes federales de investigación, promover el trabajo conjunto entre universidades bonaerenses y del resto del país y dar continuidad a líneas de investigación afectadas por el desfinanciamiento del sistema científico nacional.

En ese marco, el Gobierno bonaerense ratificó su decisión de sostener la inversión pública en ciencia y tecnología como una herramienta estratégica para la producción de conocimiento y el desarrollo con una mirada federal.

Cada uno de los proyectos recibirá un financiamiento de 40 millones de pesos para su ejecución. Sumado al financiamiento semilla otorgado durante la etapa preparatoria, la inversión total destinada por la Provincia asciende a 313 millones de pesos.

Las redes seleccionadas abordarán temas considerados prioritarios para el desarrollo provincial y nacional, entre ellos energía y transición energética, recursos hídricos, estudios del mar, salud, cambio climático y ambiente, federalismo, empleo y juventud.

Tras un proceso de evaluación desarrollado en dos etapas, la convocatoria culminó con la conformación de una amplia red de cooperación científica integrada por universidades de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Tierra del Fuego y Río Negro.

Fuente Noticias UNLu.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026