Prorrogan por 60 días la renovación de la licencia profesional para choferes

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Publicado el viernes 24 de julio de 2026

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El Gobierno nacional dispuso una prórroga de 60 días para que los conductores que deban renovar la licencia de conducir profesional puedan completar el nuevo trámite sin dejar de trabajar.

La medida alcanza a las licencias de las clases C, D y E destinadas al transporte interjurisdiccional y tiene como objetivo facilitar la adaptación al nuevo sistema de renovación, permitiendo que los choferes continúen desarrollando su actividad mientras reúnen los requisitos exigidos.

En tanto, las licencias profesionales que habilitan a circular únicamente dentro de una provincia no sufrirán modificaciones y continuarán tramitándose bajo el mismo esquema que regía hasta el 5 de julio, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transporte.

Con esta prórroga, las autoridades buscan evitar inconvenientes para los trabajadores del transporte y garantizar la continuidad del servicio durante la implementación del nuevo procedimiento.

Publicado el viernes 24 de julio de 2026