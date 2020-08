Propuestas en Instagram para el fin de semana

En este último fin de semana de agosto recopilamos diferentes perfiles de Instagram con contenidos interesantes y variados para ver e interactuar. Algunos de ellos son locales, otros no, pero todos buscan promover el espacio de encuentro y charla durante el aislamiento social.

Sin más, te dejamos la lista de perfiles para seguir con los horarios de sus podcasts y transmisiones en vivo. ¡No te lo pierdas!

Bernardo Stamateas

Podés encontrarlo en Instagram como: @berstamateas

Bernardo Stamateas, a demás de ser una figura reconocida a nivel nacional, es doctor en psicología, sexólogo clínico, teólogo y escritor.

Al igual que muchos otros, en este 2020 comenzó a utilizar su plataforma de Instagram para transmitir en vivo charlas y exposiciones sobre sus diferentes trabajos, en las que sus seguidores están invitados a participar.

Uno de sus espacios se trasmite los miércoles a las 21.30 horas, en el que responde preguntas sobre su libro “Quiero un cambio”.

En este libro (y en estas charlas en vivo) se habla de cómo planificar proyectos, cómo liderarlos, cuál es el secreto para salir de la zona de confort, cómo buscar y encontrar mentores, y cómo alcanzar la motivación.

Otro de sus vivos tiene lugar los sábados a las 14 horas, en las que interactúa con sus seguidores en este espacio de “preguntas y respuestas sobre las emociones”. También se habla de psicología, sexualidad, pareja y familia, y sobre vínculos: cómo sanarlos o cómo fomentarlos. Todo esto y mucho más vas a poder encontrar en su perfil.

Somos Data

Podés encontrarlos en Instagram como: @somos.data

Un grupo de jóvenes lujanenses con ganas de compartir contenido, de conversar con artistas y de “pasar data” armaron este espacio en redes sociales bajo el nombre de Somos Data.

En su perfil podés encontrar un popurrí de contenido sobre cine, música y mucho más, desde la mirada fresca de la generación Z.

En #MuchaData, su espacio de vivos, Emilio Carbone entrevista a artistas y creadores del under musical y audiovisual lujanense. Estos vivos cuentan ya con cuatro ediciones y se transmiten los martes a las 18.30.

Somos Data también cuenta con un podcast para cinéfilos no expertos llamado “Cine sin saber”, a cargo de Juliana Zabala y los videos de “Data animada”, en los que Sofía Caporales cuenta datos interesantes sobre películas y series de animación. También tienen un espacio en Twitch, la plataforma de streaming, donde trasmiten más contenido

en vivo, como el podcast “The plug in show”.

¡Seguilos para no perderte nada!

Sembrador de ideas

Podés encontrarlo en Instagram como: @sembradordeideas

El psicoanalista Esteban Gómez, a cargo de este espacio virtual vía, busca “sembrar y compartir ideas” a través de contenido avocado al acompañamiento y desarrollo espiritual y profesional.

En su espacio “Los vivos del sembrador”, trasmitidos quincenalmente los fines de semana en horario amigable, el licenciado entrevista a diferentes figuras de distintas áreas, para compartir sus conocimientos e interactuar con «los buscadores de saberes».

En sus primeras 3 ediciones se presentaron Serio Martínez Reyes, director de la orquesta de la UNLU; Abel Oroná, ex futbolista profesional y DT de niños y jóvenes; y el Dr. Fabián Poli, médico homeópata y presidente del Club Flandria.

En su cuarta edición, este domingo 30 de agosto a las 18 horas,será entrevistada la Dra. Luciana Ritacco, ginecóloga y sexóloga clínica, para charlar sobre sexualidad en cuarentena y empezar una conversación sobre los tabúes inculcados en nuestra sociedad.

Seguilo en Instagram y activá el recordatorio para no perderte el vivo.

Publicado el viernes 28 de agosto de 2020