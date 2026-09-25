Proponen un régimen de alquiler social para bajar costos

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El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto que propone crear un Régimen de Alquiler Social para reducir los gastos que deben afrontar los inquilinos de menores ingresos al momento de acceder a una vivienda.

La iniciativa fue elevada al diputado provincial Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su análisis y eventual tratamiento en la Legislatura bonaerense.

El proyecto establece que el régimen alcance a quienes alquilen viviendas cuyo valor mensual inicial no supere el equivalente al sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 de la administración pública provincial, por una jornada de 48 horas semanales. Según el valor establecido a agosto de 2026, el límite es de $388.050.

Entre los principales cambios propuestos aparece la eliminación de distintos costos que actualmente deben afrontar los inquilinos al ingresar a una propiedad. En ese sentido, los honorarios de los martilleros y corredores públicos por la intermediación quedarían a cargo de los propietarios.

La propuesta también contempla que los inquilinos queden exceptuados del pago de los informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble y plantea revisar los topes de valuación fiscal utilizados para determinar la exención del Impuesto de Sellos.

A su vez, el proyecto incorpora la posibilidad de establecer mecanismos gratuitos para certificar las firmas de los contratos alcanzados por el régimen.

Otro de los puntos está relacionado con los servicios. Para los alquileres incluidos, las empresas proveedoras no cobrarían a los nuevos inquilinos cargos por conexión, reconexión, depósitos, cambios de titularidad ni otros conceptos asociados al inicio del contrato

Publicado el viernes 25 de septiembre de 2026