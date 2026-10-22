Proponen nombres oficiales para once puentes que cruzan el río Luján

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026

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La Municipalidad informó que la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján impulsa un proyecto de ordenanza para asignar nombres oficiales a once puentes que cruzan el río Luján dentro del partido. En el marco de esta iniciativa, se realizó una reunión con concejales del Honorable Concejo Deliberante local para compartir la propuesta y avanzar en el reconocimiento de estos espacios, vinculando sus denominaciones con la historia, la geografía y la memoria colectiva de las localidades.

El río atraviesa el distrito y une la ciudad cabecera con Olivera, Jáuregui, Pueblo Nuevo y el camino a Open Door. Sus puentes son puntos de referencia, lugares de paso y de encuentro y, en muchos casos, escenarios de la historia local. Sin embargo, la mayoría no cuenta con una denominación oficial.

La propuesta establece los siguientes nombres:

* Puente de la Federalización: avenida Juan XXIII, Olivera.

* Puente Carlos V: calle San Martín de Jáuregui y Dr. Muñiz de Pueblo Nuevo.

* Pasarela La Pasarela: puente peatonal en la prolongación de la avenida Flandes, Jáuregui.

* Puente de Fierro: puente del ferrocarril Mitre, ramal a Carlos Keen, ciudad de Luján.

* Puente de las Tropas: une las calles José María Pérez y Maestro Argentino, ciudad de Luján.

* Puente Rodolfo Moreno: une las calles Rodolfo Moreno y Bartolomé Mitre, ciudad de Luján.

* Puente Gogna: une las calles Almirante Brown y Luis Gogna, ciudad de Luján.

* Puente Mendoza: traza de la ex Ruta 7, hoy Carlos Pellegrini y Presidente Juan Domingo Perón, ciudad de Luján.

* Puente del Árbol Solo: Autopista Nacional N.º 7.

* Puente de los Huesos: Ruta Provincial N.º 34, camino a Open Door.

* Puente Cacique Railef: Autovía Provincial N.º 6.

Los nombres elegidos combinan denominaciones que los vecinos y vecinas ya utilizan con referencias a figuras, caminos y episodios de la historia lujanense y regional. De esta manera, el proyecto reconoce las formas en que la comunidad nombra su territorio y propone darles carácter oficial.

A partir del encuentro con autoridades legislativas, la iniciativa busca promover el intercambio institucional y avanzar en el tratamiento de una propuesta que pone en valor la identidad local y el patrimonio histórico del distrito.

Con esta propuesta, la Junta Municipal de Estudios Históricos busca preservar y difundir el patrimonio de Luján, para que el espacio público también cuente la historia de la comunidad.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026