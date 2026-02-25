Programación de marzo en el Teatro Municipal Trinidad Guevara

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Luego del receso de verano y de una etapa de mantenimiento y mejoras en la sala, el Teatro Municipal Trinidad Guevara inicia una nueva temporada con el espacio renovado y preparado para recibir nuevamente a artistas y público.

Durante este período, se realizaron trabajos de puesta en valor y acondicionamiento para seguir cuidando este lugar que ocupa un lugar central en la vida cultural de Luján.

A partir del 28 de febrero, la programación vuelve con una cartelera que reúne música, baile, teatro, stand up y producciones propias.

Programación de febrero:

Sábado 28 de febrero – 21:00 horas

“Viaje al fin de las Sombras”

$12.000 (boletería presencial y digital)

Programación de marzo:

Viernes 6 – 17:00 y 19:00 horas

“Cazadoras Doradas” – Guerreras Kpop

Show en vivo (actuación y música) – Apto todo público

$25.000 (boletería presencial y digital)

Sábado 7 – 21:00 horas

“Música y Algo Más”

Show musical

$20.000 (boletería presencial)

Sábado 14 – 21:00 horas

“El hombre inesperado”

Obra de teatro

Pullman: $35.000 | Platea y Palco: $40.000 (boletería digital)

Viernes 20 – 20:30 horas

“Tiempos Modernos” – Pablo Picotto

Stand up

$28.000 (boletería presencial y digital)

Sábado 21 – 21:00 horas

“Un domingo en familia”

Obra de teatro

$10.000 (boletería presencial)

Miércoles 25 – 10:30 y 14 horas

“Supongamos” – Comedia Municipal de Luján

Función gratuita para escuelas

Miércoles 25 – 20:00 horas

“Supongamos” – Comedia Municipal de Luján

$5.000 (boletería presencial)

Jueves 26 y viernes 27 – 20:30 horas

“Porque el alma prende fuego”

Taller de Experimentación Teatral – Vana Passeri

$5.000 (boletería presencial)

Sábado 28 – 20 horas

“Concierto de coros femeninos”

En el marco del mes de la mujer

$5.000 (boletería presencial)

Domingo 29 – 20:30 horas

Roque Narvaja – Un amante de cartón

Show en vivo

Pullman: $35.000 | Palco: $50.000 | Platea: $60.000 (boletería presencial y digital)

Horarios de boletería:

Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la boletería del teatro, como virtual a través de la página web oficial:

Presencial: de martes a sábados de 10:00 a 20:00 horas, los días domingos, lunes y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Digital: de forma online mediante trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.

Visitas guiadas para escuelas:

Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para que los chicos descubran el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conozcan su historia. Una experiencia única para despertar su curiosidad y acercarlos al fascinante mundo del teatro. Para más información, comuníquese al 420074 y coordinen su visita.

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió su nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con los actores Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala. Este prestigioso espacio cultural alberga anualmente más de 200 presentaciones teatrales, shows de danza y espectáculos musicales, con una asistencia de público que supera las 50.000 personas.

Publicado el miércoles 25 de febrero de 2026