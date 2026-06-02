Programación de junio en el Teatro Municipal Trinidad Guevara



El Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación de junio con una cartelera que reúne teatro, música, stand up y charlas.Durante el mes habrá funciones para público general y obras destinadas a escuelas. También habrá producciones independientes y nuevas presentaciones de la Comedia Municipal de Luján. La agenda incluye además propuestas gratuitas y actividades impulsadas por espacios y artistas locales. Programación de junioMiércoles 3 – 19 horas



El Manto de la Madonna

Obra de teatroEntrada general: $10.000 (boletería presencial)

Jueves 4 – 20 horas

La Misma

Obra de teatro de la Dirección de Géneros y Diversidad

Entrada gratuita (boletería presencial)

Sábado 6 – 20:30 horas

Jettatore

Comedia Municipal de Luján

Tras su estreno en 2025, la Comedia Municipal vuelve a presentar la clásica obra de Gregorio de Laferrere. La historia gira en torno a Don Lucas, un hombre señalado como “jettatore”, desencadenando una serie de situaciones atravesadas por la superstición, los enredos y el humor.

$10.000 (boletería presencial)

Domingo 7 – 20:30 horas

Jettatore

Comedia Municipal de Luján

$10.000 (boletería presencial)

Martes 9 – 19 horas

Juancito de la Ribera

Obra de teatro del Taller de Radioteatro

Entrada gratuita (boletería presencial)

Miércoles 10 – 20:30 horas1° Acto: México! – Male MarequieguiObra de teatroUna propuesta artística que reúne música en vivo, actuación y magia con la participación de artistas locales invitados. $15.000 (boletería presencial)

Jueves 11 – 21:00 h

Sole Macchi

Stand up

Sole Macchi es una reconocida comediante y creadora de contenido argentina, conocida por sus monólogos sobre vínculos, relaciones y situaciones cotidianas abordadas con humor e ironía. Es creadora de la frase viral “…y tu cuerpo lo sabe”.

$20.000 (boletería digital y presencial)

Viernes 12 – 21:00 h

Romeo y Julieta – Dirección de José Ithurrart

Obra de teatroEsta versión de la clásica obra de Shakespeare concentra la historia en siete personajes, manteniendo intactos el amor, los enfrentamientos y la tragedia que atraviesan a Romeo y Julieta. Con dirección y puesta de José Ithurrart, la propuesta recorre en nueve escenas una de las historias más emblemáticas del teatro universal.

General: $20.000

Promo estudiantes y jubilados: $10.000

(boletería presencial)

Sábado 13 – 21 horas

Romeo y Julieta – José Ithurrart

Obra de teatro

General: $20.000

Promo estudiantes y jubilados: $10.000

(boletería presencial)

Domingo 14 – 19 horas

Somos Más

Escuela de danza The Best Gym

Un show para toda la familia, donde el ritmo y la música serán protagonistas en una propuesta que combina distintas coreografías y estilos.

$15.000 (boletería digital y presencial)

Jueves 18 – 21 horas

Yo sin culpa – Lic. Leo Maiello

Charla en vivo

“YO, sin culpa” combina psicología, música, humor y reflexión en una propuesta que aborda historias reales, vínculos y patrones cotidianos. Un encuentro pensado para reír, emocionarse y repensar aquellas culpas que atraviesan la vida diaria.

$30.000 (boletería digital y presencial)

Viernes 19 – 21 horas

Por el placer de volver a verla

Obra protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, con dirección de Manuel González Gil. La historia sigue a un reconocido autor teatral que decide reencontrarse con una mujer clave de su pasado, en un viaje íntimo atravesado por la memoria, el amor y el humor.

Platea y palco: $48.000

Pullman: $44.000

(boletería digital y presencial)

Miércoles 24 – 20 horas

Concierto Abierto – Pato Colelia

Escuela de música Entrada gratuita (boletería presencial)

Jueves 25 – 20:30 horas

El divorcio del año

Comedia dirigida por José María Muscari y protagonizada por Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal. La obra aborda con humor y sensibilidad una separación de gran exposición mediática y el impacto que genera en una familia.

Platea: $45.000

Palco y pullman: $40.000

(boletería digital y presencial)

Viernes 26 – 21 horas

Viudas e Hijas

Comedia protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales. La historia gira en torno a una herencia inesperada y las condiciones que deberán enfrentar una madre y sus hijas para poder recibirla, en una trama atravesada por el humor y los secretos familiares.

Platea: $46.000

Palco y pullman: $44.000

(boletería digital y presencial)

Sábado 27 – 20:30 horas

Daniel Agostini

Música

Daniel Agostini se presentará por primera vez en el Teatro Trinidad Guevara. Con más de 30 años de trayectoria, es uno de los referentes más importantes de la música tropical argentina.

Platea: $40.000

Palco: $35.000

Pullman: $25.000

(boletería digital y presencial)

Domingo 28 – 17 y 19:30 horas

Invierno en Nueva York

Escuela de danza Nadia Migale

El espectáculo recorrerá distintos escenarios inspirados en Nueva York y el universo de Broadway, con coreografías de ballet, jazz, tap y ritmos urbanos.

Platea: $22.000

Palco: $20.000

Pullman: $18.000

(boletería digital y presencial)Horarios de boleteríaPresencial:

Martes a sábados: 10 a 20 horas.

Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.Virtual:

Las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.arVisitas guiadas para escuelasLas escuelas pueden solicitar visitas guiadas para descubrir el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conocer su historia.

Una experiencia para acercar a chicos y chicas al mundo del teatro.

Informes: 420074Sobre el Teatro Municipal Trinidad GuevaraEl Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió el nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala.

Con más de 200 presentaciones anuales y una asistencia que supera las 50.000 personas, sostiene y proyecta la vida cultural de Luján, y es un espacio de referencia, encuentro y creación para la comunidad artística de la ciudad.

Publicado el martes 2 de junio de 2026