Programación de julio en el Teatro Municipal Trinidad Guevara

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El Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación para el mes de julio con una cartelera que reúne teatro, música, danza, stand up y propuestas para todas las edades.



Como principal atractivo, el mes incluirá una amplia programación para las vacaciones de invierno, con funciones infantiles todos los días, espectáculos musicales, teatro, títeres, circo y actividades gratuitas para disfrutar en familia. La primera quincena, además, ofrecerá funciones para público general, producciones independientes, muestras de escuelas de arte y danza y espectáculos de artistas locales.



Programación de julio

Jueves 2 – 19 horasSomos MúsicaEscuela de arteUna muestra musical que reunirá distintas propuestas artísticas en una presentación abierta al público. 🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)



Viernes 3 – 17 horasConstelacionesEscuela de danza Nyla Dance SchoolInspirado en el universo y la conexión entre las personas, el espectáculo reúne a alumnos de distintas edades y disciplinas en una puesta que combina danza, música y narrativa. Una puesta en escena que celebra el encuentro a través del arte.🎟️ $15.000 (boletería digital y presencial)



Sábado 4 – 21 horasCapítulo 20Escuela de danza Chantal AielloEn el marco de su 20° aniversario, el Studio de Arte Chantal Aiello presenta un espectáculo que recorre su historia a través de la danza. La propuesta reúne a distintas generaciones de bailarines con coreografías de danza clásica, contemporánea, jazz y comedia musical.🎟️ $25.000 (boletería digital y presencial)



Domingo 5 – 18 horasMomentos de danzaEscuela de danza Natalia IbáñezLa muestra de mitad de año reúne a alumnos de diferentes edades en una presentación que recorre distintos estilos y refleja el trabajo realizado durante la primera parte del año.🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)



Martes 7 – 17 horasJuventud en escenaTaller de teatro de Manuel AimeAlumnos adolescentes y adultos del Taller de Teatro de Manuel Aime presentan una muestra que comparte el trabajo realizado durante el año. 🎟️ $2.000 (boletería presencial)



Martes 7 – 20:30 horasVarieté de escenasTaller de teatro de Manuel AimeOtra función del Taller de Teatro de Manu Aime, con nuevas escenas interpretadas por alumnos adolescentes y adultos. 🎟️ $2.000 (boletería presencial)

Viernes 10 – 20:30 horasTotal Anormalidad – Adrián StoppelmanStand up unipersonal El reconocido humorista y guionista Adrián Stoppelman presenta un unipersonal que combina actualidad, observación y humor para reflexionar sobre la realidad cotidiana desde una mirada crítica e irónica.🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Sábado 11 – 17:30 y 19:30 horasFuera de serieMuestra de baile Attitude StudioAlumnos de Attitude Studio presentan una muestra que reúne distintas coreografías y estilos, compartiendo con el público el trabajo realizado durante el año.🎟️ $15.000 (boletería digital y presencial)

Domingo 12 – 19:00 y 20:30 horasClase AbiertaEstudio de danzas DanzArtAlumnos de danza y tela acrobática compartirán en escena el trabajo realizado durante el año en una jornada abierta para familias y público en general, donde el aprendizaje y la expresión artística serán los protagonistas. 🎟️ $18.000 (boletería digital y presencial)

Martes 14 – 20:30 horasAuténticaVivencias Estudio de Danzas – Rocío OteroLa muestra coreográfica de mitad de año reúne a las y los alumnos del estudio en una propuesta que refleja el trabajo, el aprendizaje y las experiencias compartidas durante la primera parte del año, a través de distintas coreografías.🎟️ $22.000 (boletería digital y presencial)



Miércoles 15 – 20 horasAzuria, el despertar de LiraObra de teatro infantilUna historia fantástica protagonizada por Lira, una joven que emprende un viaje de descubrimiento en un universo lleno de magia, aventuras y personajes inolvidables.🎟️ $15.000 (boletería presencial)

Jueves 16 – 20:30 horasRugeEstudio de baile DAM – Sol ReyA través de la danza, la música y el movimiento, el espectáculo invita a reconectar con la fuerza, la intuición y la esencia de cada mujer. Una propuesta inspirada en el encuentro, la identidad y el poder de lo colectivo. 🎟️ $10.000 (boletería digital y presencial)

Viernes 17 – 20:30 horasInvictaEstudio de danza RELEVEEl estudio RELEVE presenta su muestra anual con coreografías que recorren distintos estilos y reflejan el trabajo artístico desarrollado durante la temporada.🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Sábado 18 – 21 horasLos Tropicales en vivoShow musicalLa reconocida banda de música tropical llega por primera vez al Teatro Municipal Trinidad Guevara con un show que recorrerá sus grandes clásicos. 🎟️ $15.000 (boletería presencial)



Vacaciones de invierno

Lunes 20 – 14:30 horasAnnieCompañía de Teatro Musical de LujánEl clásico musical cuenta la historia de Annie, una niña que, con su optimismo y ternura, transforma la vida de quienes la rodean. La versión local está a cargo de la Compañía de Teatro Musical de Luján, dirigida por Alejandro Espinosa. 🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)Lunes 20 – 16:30 horasUn invierno de películaCompañía de Teatro Musical de LujánCanciones inolvidables del cine llegan al escenario en un espectáculo que combina música, baile y personajes para disfrutar en familia. 🎟️ $25.000 (boletería digital y presencial)

Martes 21 – 14:30 horasLa huerta de PanchitoEspectáculo de títeres – Carlos ScappaturaUn espectáculo de títeres para toda la familia que invita a descubrir, a través del humor y los personajes, las aventuras que suceden en la huerta de Panchito.🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)

Martes 21 – 16:30 horasAbran cancha que aquí viene Don Quijote de la ManchaObra de teatroUna adaptación para toda la familia de la clásica obra de Miguel de Cervantes, que acerca las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza con humor, imaginación y mucho juego teatral. 🎟️ $10.000 (boletería digital y presencial)

Miércoles 22 – 14:30 horasImaginando vueloCirco – La TamaríUn espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)

Miércoles 22 – 16:30 horasFeroz, el loboObra de teatroUna divertida historia que propone descubrir qué sucede cuando el personaje más temido de los cuentos tiene la oportunidad de mostrar otra faceta. Una obra para disfrutar en familia. 🎟️ $15.000 (boletería digital y presencial)

Jueves 23 – 14:30 horasEl salto mortalShow de payasos – Carlos ScappaturaHumor, juegos y participación del público se combinan en un espectáculo pensado para que chicos y grandes compartan una tarde de risas. 🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)

Jueves 23 – 16:30 horasEl Juglar – Jugando cuentosUnipersonal de títeresA través de títeres, relatos y humor, el espectáculo recupera historias tradicionales para invitar al público a imaginar y jugar con los cuentos de siempre. 🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Viernes 24 – 14:30 horas10 años de circoLa TamaríLa compañía celebra una década de trayectoria con un espectáculo que reúne acrobacias, humor y distintas disciplinas circenses para toda la familia.🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)

Viernes 24 – 16:30 horasPinochoObra de teatroUna adaptación del clásico cuento de Carlo Collodi que invita a seguir las aventuras del muñeco de madera en un espectáculo pensado para disfrutar en familia.🎟️ $15.000 (boletería digital y presencial)



Sábado 25 – 16 horasLa Granja, el recitalShow musical infantilLos personajes de La Granja llegan al escenario con canciones, juegos y mucho humor en un espectáculo interactivo para cantar y bailar en familia.🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Domingo 26 – 20 horasMuestra de inviernoEstudio de baile Espacio FénixEl estudio presenta una muestra con coreografías de distintos estilos interpretadas por alumnos de todas las edades, como cierre del trabajo realizado durante la primera parte del año.🎟️ $15.000 (boletería digital y presencial)

Lunes 27 – 14:30 y 16:30 horasGuerreras K-PopShow musicalInspirado en el fenómeno mundial del K-Pop, el espectáculo combina música, coreografías y personajes en una propuesta pensada para que chicos y adolescentes disfruten de un show con toda la energía de la cultura pop coreana. 🎟️ Desde $25.000 (boletería digital y presencial)

Martes 28 – 14:30 horasExploradorObra de teatroUn espectáculo infantil que invita a emprender una aventura llena de desafíos, imaginación y descubrimientos, donde el valor de la curiosidad y el trabajo en equipo acompañan cada paso del viaje.🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Martes 28 – 16:30 horas.Un invierno de películaCompañía de Teatro Musical de LujánCanciones inolvidables del cine llegan al escenario en un espectáculo que combina música, baile y personajes para disfrutar en familia. 🎟️ $25.000 (boletería digital y presencial)

Miércoles 29 – 14:30 horasMario y las princesasObra infantil musicalLos personajes llegan al escenario con canciones, humor y aventuras para disfrutar en familia. 🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Miércoles 29 – 16:30 horasJuguetes en acciónObra infantil musicalUna historia protagonizada por juguetes que cobran vida para emprender una divertida aventura, donde la imaginación, la amistad y los juegos de siempre son los grandes protagonistas. 🎟️ $20.000 (boletería digital y presencial)

Jueves 30 – 14:30 horasImaginando vueloCirco – La TamaríUn espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)

Jueves 30 – 16:30 horasAzuria, el despertar de LiraObra infantilUna historia fantástica protagonizada por Lira, una joven que emprende un viaje de descubrimiento en un universo lleno de magia, aventuras y personajes inolvidables. 🎟️ $15.000 (boletería digital y presencial)

Viernes 31 – 14:30 horasEl pinchador de globosShow de payasos – Carlos ScappaturaHumor, juegos y participación del público se unen en un espectáculo pensado para compartir una tarde de diversión en familia.🎟️ Entrada gratuita (boletería presencial)



Viernes 31 – 16:30 horasVarieté de títeresPablo SáezUna propuesta que reúne distintas historias y personajes en un espectáculo de títeres para toda la familia, con humor, imaginación y participación del público.🎟️ $10.000 (boletería digital y presencial)

Horarios de boletería

Presencial: Martes a sábados: 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.

Virtual: Las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

Visitas guiadas para escuelas

Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para descubrir el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conocer su historia, en una experiencia para acercar a chicos y chicas al mundo del teatro.Informes al teléfono 420074

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió el nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala.Con más de 200 presentaciones anuales y una asistencia que supera las 50.000 personas, sostiene y proyecta la vida cultural de Luján, y es un espacio de referencia, encuentro y creación para la comunidad artística de la ciudad.

Publicado el miércoles 1 de julio de 2026