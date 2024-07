Programa de lotes para lujanenses

Comunicado

«En el día de hoy, lunes 8/7/24, vecinos y vecinas organizados, beneficiarios del Programa Lotes con Servicios para Lujanenses, damnificados por el abandono de este programa, nos autoconvocamos en la entrada de la Municipalidad de Luján para hacer visible nuestro reclamo de manera pacífica.*

Realizamos una instalación de carteles con nuestro reclamo, tras haberse cumplido 5 meses del plazo previsto de entrega de los lotes, en donde cada vecino expuso su situación personal y familiar, mostrando la urgencia habitacional que padecemos y la necesaria inmediatez de una solución».

En los carteles puede verse la realidad que vivimos: «soñamos con la casa propia», «vivo de prestado porque no puedo pagar un alquiler», «se me vence el contrato y no voy a poder seguir pagando», «compramos una prefabricada, nos endeudamos y pagamos el alquiler ¡no podemos esperar más!», «me encuentro alquilando con un contrato por vencer y sin posibilidad de renovar», «somos una pareja con un bebé y se nos hace imposible alquilar», «soy una persona con trabajo rural de casero, con la posibilidad de quedarme sin trabajo y sin lugar donde vivir, tengo a mi esposa discapacitada», son apenas algunos de los relatos que se pueden leer. Invitamos a otros beneficiarios del programa a acercar su reclamo».

«Al inicio de nuestra actividad de visualización, nos encontramos con el sr intendente, Leonardo Boto, a quién le solicitamos que se detenga a hablar con nosotros, ante lo que respondió «así no, estas no son las formas» y nos pidió que le pidamos una reunión, a lo que contestamos que está pedida la reunión desde el 16/4/24 y en otras oportunidades, ante lo cual nos dijo que la pidamos de nuevo. Consideramos esto un destrato a los familiares que nos acercamos pacíficamente a reclamar».

«Asímismo, aprovechamos nuestra presencia para llevar nuestro reclamo a los concejales del oficialismo y la oposición, dado que, pasadas dos semanas de que el HCD tratase nuestro pedido, no hemos tenido avances concretos en nuestro reclamo. Nos reunimos con los concejales Gibaud, Monzón (Unión por la Patria) y Carnevale (La Libertad Avanza), quienes nos brindaron un panorama optimista, en cuanto a la posible continuidad de la obra pública, a raíz de diferentes declaraciones en torno al resultado positivo de la auditoría sobre las obras realizadas por la SISU durante la gestión anterior. Sin embargo, nos encontramos a esperas de la concreción de una reunión con Sebastián Pareja, titular de la SISU, para que confirme este hecho, ya que no tenemos una decisión oficial del mismo, dicha reunión podría efectuarse el día jueves o viernes de esta semana» indicaron.

«Por otro lado, el concejal Martucci (Unión por la Patria) nos indicó que el ejecutivo (Boto) está a la espera de una respuesta, positiva o negativa, del encargado de la SISU, para saber si cuentan con los fondos nacionales o no y de ese modo evaluar la continuidad del programa.

_Como colectivo organizado por la defensa de nuestros derechos, consideramos importantes los avances logrados, pero no tenemos certezas ni concesión alguna, necesitamos plazos, no promesas. Hemos organizado nuestras vidas y la de nuestras familias en torno a un sueño que se nos vio frustrado. Nos encontramos en medio de la lucha política de dos facciones, las cuales no anteponen nuestra necesidad, nuestro anhelo y en muchos casos nuestra desesperación. Los tiempos políticos no son nuestros tiempos, porque nuestros tiempos son apremiantes._

¡Queremos respuestas» finalizó.

C

Publicado el lunes 8 de julio de 2024