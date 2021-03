Profundizan el protocolo para usuarios del Polideportivo Municipal 

El Municipio de Luján informó que profundiza las medidas preventivas para usuarios del Polideportivo, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio de Covid-19 en la práctica de actividades deportivas.

En este sentido, se estableció como norma general que las diversas actividades físicas programadas se realicen en grupos reducidos de no más de 10 alumnos, en un espacio asignado previamente por la Dirección de Deportes, con días y horarios fijos e inamovibles. De esta forma, se generó un cronograma de trabajo con burbujas sanitarias que permiten mantener el distanciamiento adecuado entre los asistentes.

Asimismo, los alumnos deberán presentar su certificado de aptitud física y su declaración jurada correspondiente, debiendo llegar a la dependencia municipal por sus propios medios y evitando el uso de transporte público. Tanto las personas mayores de 65 años como aquellas incluidas en grupos de riesgo no pueden asistir a clases.

En cuanto al ingreso a las instalaciones, debe realizarse siempre por el acceso principal, utilizando barbijo o tapabocas e higienizando manos y calzado antes de comenzar la actividad. Queda prohibido el ingreso de personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19.

Las clases tendrán una duración de 50 minutos, con el objetivo de realizar una adecuada higiene de los elementos y lugar de trabajo. Queda prohibido el uso de vestuarios y solo estará habilitado el baño y el lavamanos, debiendo cada alumno contar con su toalla personal de mano y botella de agua.

Los usuarios deberán permanecer en la zona asignada durante toda la clase, evitando el contacto con compañeros, mientras que el profesor o instructor se desplazará por los lugares permitidos, manteniendo la distancia adecuada. Así, los elementos que se requieran para el desarrollo de la actividad estarán al alcance del alumno con el fin de no movilizarse y no compartirlos.

Una vez finalizada la clase, los asistentes deberán salir en forma ordenada, retirando previamente sus objetos personales y el profesor se tomará el tiempo necesario para realizar la limpieza de la zona de trabajo, elementos y/ o equipos de entrenamiento. Queda prohibida la permanencia innecesaria en las instalaciones, como así también el saludo con contacto físico.

Otras recomendaciones de importancia son no asistir acompañado de menores, no compartir vasos ni botellas, evitar el contacto entre alumnos antes durante y tras la realización de la actividad, mantener una distancia durante la clase no menor a 1,50 metros y evitar las horas no recomendadas para la actividad física bajo el sol.

Cabe aclarar que en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas, informó la Municipalidad de Luján.