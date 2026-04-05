Primer plenario anual del Consejo Local de Niñez y Adolescencia

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La Municipalidad informó que la Comisión Organizadora del Consejo Local de Adolescencia de Luján realizó este martes el Primer Plenario Anual del espacio que convoca a organismos oficiales e instituciones comunitarias a participar activamente en la construcción de políticas públicas destinadas a las y los adolescentes.

“El Consejo Local de Niñez y Adolescencia es un espacio de articulación muy valioso, porque nos permite reunir a todas las instituciones del sector, públicas y privadas, para definir objetivos comunes, profundizar el trabajo en conjunto y alimentar la construcción de políticas públicas. Es un ámbito participativo que está siempre abierto para quienes deseen sumarse”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La convocatoria se desarrolló en el Centro de Promoción de Derechos, y estuvo orientada exclusivamente a los referentes adultos de los organismos e instituciones participantes.

En primer lugar se compartió un balance sobre lo actuado durante 2025 y luego se abrió un espacio de intercambio a partir del cual se acordaron estrategias de trabajo de cara al año en curso.

En este sentido, ante el incremento de diversos cuadros y trastornos, se puso especial énfasis en el cuidado de la salud mental de niños y adolescentes por parte de los adultos mayores.

“Iniciamos un nuevo año de trabajo en el marco del Consejo Local con el objetivo de profundizar la articulación y el abordaje de los principales problemas que afectan a nuestras adolescencias. Esta primera reunión convocó a los referentes adultos de las distintas instituciones participantes para definir estrategias y ejes de intervención. A partir del próximo encuentro, serán los propios adolescentes los invitados a expresarse y aportar su mirada”, valoró la Directora de Niñez y Adolescencia del Municipio, Bárbara Corral.

Participaron del encuentro la Subsecretaria de Integración Comunitaria y Urbana (SICU), Carolina Francia, el Director de Políticas Socioeducativas, Juan Franco Ingiullo, así como representantes de las áreas de Salud, Deportes, Géneros y Diversidad.

También asistieron la concejal María Eva Rey, la Jefa Inspectora Distrital, Mónica Costurie, y representantes del Hospital Nuestra Señora de Luján, el Equipo Interdisciplinario de la UNLu y el Programa Luján Libre de Drogas, trabajadores del Programa Envión, y representantes de escuelas públicas y privadas, entre otras instituciones del distrito.

Publicado el domingo 5 de abril de 2026