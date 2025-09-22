Primavera Fest en el Club Timón en octubre

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Por el clima se pasó al próximo mes.

Con motivo del pronóstico de lluvias sostenidas para este fin de semana, Primavera Fest, el evento que se iba a celebrar este sábado con motivo del día de la primavera y del estudiante, se reprograma para el día viernes 10 de octubre en las instalaciones del Club Naútico «El Timón».





La actividad, organizada por el productor y animador de eventos Pablito Colombo, con el apoyo del Municipio de Luján, invita a celebrar el Día de la Primavera participando de una Carrera de Aventura en las modalidades 15K y 7K, además de una instancia de 3K gratuita con el propósito de promover la disciplina.





La actividad también contará con espectáculos musicales, DJs, tatuadores, masajistas, clases de yoga y sorpresas para toda la familia.

Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025