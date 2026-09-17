Previo a la llegada del Papa León XIV a Luján, se presentó el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas en la Santa Sede

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El intendente de Luján, Leonardo Boto, participó junto a Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, de la Audiencia General con el Santo Padre en el Vaticano. El encuentro adquiere un significado especial para Luján, que se prepara para recibirlo en el mes de noviembre.

El viaje a Roma del jefe comunal se da en el marco de la organización del Primer Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, que se realizará en octubre próximo en Luján, como parte de las actividades oficiales previas a la visita del Papa a Luján. Además, busca fortalecer el vínculo institucional de la ciudad con la Santa Sede, a partir de una propuesta que busca reunir representantes de ciudades y santuarios marianos de Iberoamérica.

“Que esta iniciativa forme parte de las actividades oficiales previas a la visita del Papa a Luján y contar con el acompañamiento de la Santa Sede representa un paso muy importante para nuestra ciudad y para seguir proyectándola al mundo como centro espiritual de la Argentina”, señaló el intendente Leonardo Boto.

En tal sentido, agregó: “Para Luján es muy importante este encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, especialmente en este momento en el que nuestra ciudad se prepara para recibirlo”

La agenda incluyó también una ofrenda floral en los Jardines Vaticanos, junto a la imagen de la Virgen de Luján.

Durante su estadía en Roma, Boto y Asinelli mantuvieron una importante reunión con Emilce Cuda, Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, un encuentro para continuar trabajando en el programa y en todos los detalles vinculados a la realización del Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas.

El encuentro busca fortalecer el turismo religioso y acompañar el fenómeno de la fe mariana que atraviesa a los pueblos de nuestro continente, generando además un espacio de intercambio que contribuya a fortalecer los vínculos y la hermandad entre las distintas comunidades.

Para Luján, la realización del Foro y su vinculación con la visita del Santo Padre representan una oportunidad para fortalecer el posicionamiento internacional de la ciudad, poner en valor su identidad religiosa y proyectarla como centro espiritual y principal destino mariano de la Argentina.

“Queremos que este Foro sea un espacio de encuentro, intercambio y cooperación, y que permita compartir experiencias en torno a la fe, la cultura, el patrimonio y el turismo religioso”, señaló el intendente Leonardo Boto.

Sobre el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas

El 19 y 20 de octubre de 2026, Luján será sede del 1° Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, un espacio de encuentro entre autoridades civiles y eclesiásticas de distintas ciudades de la región para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades vinculados a las comunidades que reciben grandes santuarios marianos. La iniciativa cuenta con la participación del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Municipio de Luján.

Durante las dos jornadas se abordarán ejes vinculados a la fe popular y la devoción mariana; la relación entre ciudad y santuario; los servicios públicos y el financiamiento; el turismo religioso y el desarrollo local; la economía de los santuarios; y las redes internacionales y la cooperación regional.

El Foro contará con representantes de más de veinte santuarios marianos de Iberoamérica, entre ellos Nuestra Señora de Aparecida, de Brasil; Nuestra Señora de los Treinta y Tres, de Uruguay; Nuestra Señora del Carmen de Maipú, de Chile; Nuestra Señora de Guadalupe, de México; Nuestra Señora de Caacupé, de Paraguay; Nuestra Señora de Copacabana, de Bolivia; Nuestra Señora de la Merced, de Perú; Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, de Ecuador; Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de Colombia; Nuestra Señora de Coromoto, de Venezuela; Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, de Cuba; Nuestra Señora de la Altagracia, de República Dominicana; Santa María La Antigua, de Panamá; Nuestra Señora de los Ángeles, de Costa Rica; Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de María, de Nicaragua; Nuestra Señora de la Paz, de El Salvador; Nuestra Señora del Rosario, de Guatemala; Nuestra Señora de la Divina Providencia, de Puerto Rico; Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Haití; Nuestra Señora de Luján, de Argentina; Nuestra Señora del Pilar, de España; y Nuestra Señora de Fátima, de Portugal.

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026