Presentaron un proyecto para nombrar a un barrio con el nombre «Guadalupe Ledesma»

En la jornada de hoy familiares, amigos y vecinos de la docente y referente barrial Guadalupe Ledesma presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la ciudad. El mismo plantea la iniciativa de nombrar el barrio de las viviendas de vecinos/as relocalizados/as como “Barrio María Guadalupe Ledesma”. La docente que falleció el pasado 05 de enero fue una referente barrial de nuestra ciudad especialmente preocupada por la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda digna. Destacaron que participó activamente de las gestiones que permitieron la construcción y entrega de las viviendas de los vecinos que debieron ser relocalizados, hoy emplazadas en el barrio Santa Marta. Además fue una incansable defensora de la causa, reclamando constantemente la construcción de las viviendas que el gobierno provincial de la gestión de Vidal se había comprometido a entregar y nunca concluyó.

El proyecto sostiene “nuestra comunidad hoy expresa el deseo de homenajear a esta enorme vecina colocando su nombre al barrio de las viviendas donde fueron relocalizados los vecinos y vecinas inundados”. La iniciativa se tratará en la próxima sesión del Concejo Deliberante, el día 02 de agosto.

«Si no la conociste te contamos: Guada era profesora de Literatura, daba clases en varias escuelas secundarias de Luján, en el Instituto Mignone y en el profesorado de San Andrés de Giles. Además de ejercer la docencia con profundo compromiso había otras cosas que la preocupaban. Le indignaba que muchas familias de Luján no tuvieran acceso a una vivienda digna, que muchas tuvieran miedo cuando comenzaba a llover fuerte porque ya se habían inundado muchas veces. Fue referente de la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda, participó activamente en las gestiones que concluyeron con la entrega de 62 casas para los vecinos y vecinas relocalizadas en el Santa Marta. Pero no sólo acompañó las gestiones a nivel municipal y provincial, fundamentalmente acompañó a las familias en ese proceso con la calidez humana que la caracterizaba. Muchos de estos vecinos y vecinas hoy quieren homenajearla poniéndole su nombre al pequeño barrio conocido como las “viviendas de los relocalizados”, expresaron quienes impulsan el proyecto.

Sus familiares, amigos, compañeros, vecinos, estudiantes y la enorme cantidad de gente que la conoció, apoyan este proyecto para homenajearla, para que los políticos de turno no olviden su lucha, para que su nombre sirva de ejemplo y sea bandera para que muchos otros se animen a luchar por sus derechos.

Los que quieran sumarse a la propuesta, pueden completar el siguiente formulario:

La iniciativa cuenta con un formulario digital para juntar adhesiones:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjjueCTmOzRewfzU-5UN1w3bryZOYMFfTzUBYFra8i4WgYlA/viewform?usp=sf_link

Además las organizaciones pueden enviar su adhesión al mail barrioguadalupeledesma@hotmail.com

Contacto: (02323) 15 613946

barrioguadalupeledesma@hotmail.com

Facebook: Homenajes Guadalupe Ledesma

Publicado el martes 27 de julio de 2021