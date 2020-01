Presentaron un proyecto para incorporar el uso medicinal del aceite de cannabis

Los concejales del Frente de Todos, Federico Guibaud y Natalia Correa, elaboraron un proyecto de comunicación referido al uso medicinal del aceite de cannabis, considerando que el mismo mejora las condiciones de vida y salud en pacientes con distintas patologías. En ese sentido, señalaron la importancia de incorporar al Sistema de Salud Pública del Municipio de Luján, los derivados a base de Cannabis para uso medicinal y/o terapéutico para el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades y patologías.

El proyecto de comunicación fue presentado por los ediles nombrados y esperan que sea tratado en la próxima sesión que se desarrolle en el HCD.

Proyecto:

Considerando:

Que el derecho a la salud es un derecho fundamental del ser humano;

Que todas las personas tienen el derecho del goce de un alto nivel de salud;

Que hay una demanda concreta de la ciudadanía para hacer pleno disfrute de este derecho, solicitando al estado que garantice el acceso a tratamientos con cannabis para diferentes patologías;

Que el aceite cannábico tiene reconocimiento mundial del exitoso uso terapéutico para, por ejemplo, diferentes padecimientos, como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la epilepsia refractaria y el cáncer; como también calmar los dolores crónicos. Dos de los efectos más importantes del cannabis medicinal descriptos por la medicina tradicional son su valor analgésico y antiinflamatorio;

Que el uso del aceite de cannabis con fines medicinales no debería ser objeto de persecución penal a quien intenta acceder a ella para superar ciertas afecciones o disminuir su padecimiento con el menor dolor posible;

Que el uso medicinal del aceite de cannabis ha demostrado mejores resultados que la medicina tradicional en niños que sufren patologías como el Síndrome de Dravet y que desde muy temprana edad sufren repetidas y fuertes convulsiones, ocasionándole deterioro cognitivo, problemas motores y perdidas de pautas madurativas;

Que la Ley Nacional N° 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 19 de abril de 2017, tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados; y propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud, de un programa nacional para el estudio del uso del cannabis medicinal;

Que en nuestro país, el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) autorizó el 17 de febrero de 2016 la importación de aceite de cannabis para cinco pacientes que sufren de epilepsia refractaria. Además, en su «Informe ultrarrápido de evaluación de tecnología sanitaria. Usos terapéuticos de los cannabinoides» del 8 de Junio de 2016, presentó los enormes resultados en cuanto a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito en infección HIV/ SIDA, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette y epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales, en pacientes de cualquier edad;

Que en noviembre del año pasado, se inició en el Hospital Garrahan el primer protocolo de investigación con cannabis medicinal, publicando este añolos primeros resultados: un 80% de los niños tratados mejoraron su salud y su calidad de vida. Todos ellos de una edad entre 7 meses y 17 años, presentaban epilepsia refractaria entre otros cuadros neurológicos. 8 de cada 10 tuvieron resultados positivos: el 30% redujo sus convulsiones hasta un 90%. Ninguno sin responder a tratamiento alguno;

Que es necesario promover investigaciones relacionadas con el uso del Cannabis con fines terapéuticos con la finalidad de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su uso;

Que es fundamental garantizar la demanda de aceite cannábico generando producción estatal, a través de los laboratorios públicos existentes de conformidad con las leyes nacionales;

Por ello, los Concejales abajo firmantes, integrantes del bloque Frente Renovador, sugieren la aprobación del siguiente proyecto de

C O M U N I C A C I O N

Artículo 1°: Solicítese al Departamento Ejecutivo que incorpore al Sistema de Salud Pública del Municipio de Luján, los derivados a base de Cannabis para uso medicinal y/o terapéutico para el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades y patologías tales como epilepsias, enfermedades degenerativas, cáncer, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia, VIH – Sida, autismo, Síndrome de West, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedades poco frecuentes, tratamiento del dolor, estrés post-traumático y de cualquier otra condición de salud, existente o futura, que considere conveniente la Autoridad de Aplicación;

Artículo 2°: Solicítese al Departamento Ejecutivo que desde el área de salud del municipio, fomenten y acompañen la utilización del aceite de cannabis de uso medicinal, así como el seguimiento en la elaboración de normas y disposiciones atinentes a la materia;

Artículo 3°: Solicítese al Departamento Ejecutivo que desde el área de salud del municipio, fomenten la generación de convenios e impulsen de políticas públicas que vayan con una mirada integral y en pos de garantizarle a la sociedad el acceso al producto.

Artículo 4°: De forma.

Publicado el martes 14 de enero de 2020