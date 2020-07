Presentaron un Proyecto de Ordenanza para unificar taxis y remises

El concejal del Interbloque del Frente de Todos, Gabriel Jurina, se refirió a un proyecto de ordenanza sobre la unificación de taxis y remises en la ciudad. Explicó, que el remis es una actividad de carácter privado donde el municipio también tiene que controlar y fijar las normas para su circulación, y expresó que ellos como concejales del oficialismo quieren generar igualdad de condiciones. «Si bien el taxi tiene una modalidad y el remis tiene otra, hoy en día son muy similares, trabajan casi de la misma manera, entonces lo que nosotros queremos es que los requisitos que deben cumplir los conductores deben ser los mismos para ambas actividades», detalló.

Por su parte, comentó que lo unificaron en una norma y en un capítulo hablaron de como deben trabajar los taxis y en otro como deben trabajar los remises. El concejal comentó que en el Partido de Luján, los taxis están agrupados en un centro de conductores, en una cooperativa, y aclaró que en las localidades también existe este servicio. Consideró que hay veces que están bajo la figura de la agencia. «Queremos brindarle más seguridad a los usuarios y queremos incorporar todo lo que tiene que ver con la normativa a favor de los discapacitados, queremos hacer uso de los nuevos recursos tecnológicos para que el pasajero sepa cual es el valor de la tarifa, quién es el chófer que está arriba del auto, si la agencia está cumpliendo con los requisitos», aseguró. Señaló que es importante el uso de una aplicación, que muchas agencias están utilizando, para que el pasajero pueda tener certeza del vehículo que se subió.

Además, aseguró que esto no salio por un partido político, sino que salio desde la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante. El proyecto ahora se encuentra en el Departamento Ejecutivo, ya que debe ser intervenido por el área de Legal y Técnica. Como así también tiene que pasar por la secretaría de economía, y por supuesto por el Departamento de Transporte. «El gobierno tiene que contar con una norma que sea aplicable a la realidad, lo que no podemos hacer es tomar una ordenanza de otro municipio, de otra ciudad, de otro país en algunos casos, y después resulta ser inaplicable. Hay que poner los pies sobre la tierra, hay que permitir que taxistas y remises puedan trabajar, que no sea una actividad que los asfixie», opinó el concejal.

Gentileza Radio UNLu.

Publicado el lunes 6 de julio de 2020