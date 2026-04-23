Presentaron un proyecto de alivio fiscal para vehículos de trabajo

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El gobierno municipal informó que elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un Plan de Alivio Fiscal destinado a vehículos afectados al trabajo en el partido de Luján. La iniciativa prevé descuentos de hasta el 100% en la Patente de Rodados correspondiente al ejercicio fiscal 2026 para automotores y motovehículos incluidos en determinadas categorías.

De acuerdo con el texto remitido, podrán acceder al beneficio las personas titulares de vehículos modelo 1990 a 2015 comprendidos en las categorías rural, familiar, motovehículo, transporte escolar y unidades afectadas a los servicios de remis y mensajería. La medida busca acompañar a quienes utilizan sus vehículos para desarrollar una actividad económica y dar continuidad a un esquema de alivio tributario impulsado previamente por el Municipio.

El proyecto establece que el descuento será determinado por la reglamentación. Además, fija como requisitos mínimos acreditar la titularidad del dominio, contar con licencia de conducir vigente y presentar una declaración jurada en la que conste que el vehículo está afectado al desarrollo de una actividad económica.

La iniciativa deberá ser tratada y aprobada por el HCD para su implementación. En ese marco, se prevé sumar una herramienta de acompañamiento para personas que dependen de sus vehículos para sostener su actividad laboral en el distrito, en línea con otras medidas y beneficios que serán remitidos a consideración del cuerpo durante las próximas semanas.

Publicado el jueves 23 de abril de 2026