Presentaron “Peregrina”, la cerveza que homenajea la identidad de Luján

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La Municipalidad de Luján informó que en el marco de las iniciativas que buscan fortalecer la identidad local y poner en valor el talento productivo del distrito, se presentó oficialmente “Peregrina”, una cerveza artesanal desarrollada por la cervecería lujanense Tropel e inspirada en uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos y contó con la participación de autoridades municipales, representantes del sector productivo y miembros de la comunidad.

“Estamos muy contentos de que Luján tenga una cerveza que represente a nuestra ciudad. Es un orgullo contar con productos de calidad elaborados por empresas locales que llevan el nombre de Luján a distintos lugares del país y del mundo. Camino a los 400 años de nuestra ciudad, iniciativas como esta contribuyen a fortalecer nuestra identidad y a seguir construyendo una marca local cada vez más sólida”, expresó el Intendente Leonardo Boto.

En este marco, Tropel también fue incorporada al programa Empresas Embajadoras de Luján, una iniciativa impulsada por Marca Luján y la Secretaría de Desarrollo Económico que reconoce a empresas que representan los valores, la identidad y los atributos del distrito, contribuyendo a fortalecer su posicionamiento a nivel local, nacional e internacional.

A través de este programa se distingue a organizaciones que, desde distintos sectores productivos, promueven el desarrollo económico, generan empleo y llevan con orgullo el nombre de Luján. Entre las empresas que ya forman parte de esta red se encuentran Lucca, Iceland, BiCafé, La Ensenada Polo Club y NutriRaw, entre otras.

La nueva cerveza se suma a la reconocida trayectoria de Tropel, una empresa nacida en Luján que se ha destacado por la calidad de sus productos y que en 2024 fue distinguida como la Mejor Cervecería de Sudamérica en la South Beer Cup, uno de los certámenes más prestigiosos de la industria cervecera, donde obtuvo dos medallas de oro, dos de plata y una mención honorífica.

“Presentar Peregrina es un evento muy especial. Significa devolverle a la ciudad que nos vio crecer y homenajearla. Somos un grupo de amigos de Luján que hace más de 12 años arrancamos con nuestro emprendimiento, y siempre nos sentimos acompañados por la comunidad de Luján,” compartió Federico Pedurán, uno de los creadores de Tropel.

Publicado el lunes 22 de junio de 2026