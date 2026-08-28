Presentaron la «Agenda deportiva para el fin de semana» 

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El Municipio de Luján invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.



Sábado 29 de agosto:

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. MUÑIZ

Por el Torneo Clausura de Primera C, el Lujanero recibirá al Club Social y Deportivo Muñiz en el Estadio Carlos V. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV, Radio Ciudad de Luján y LPF Play.

RUGBY URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS. DAOM

Por el Torneo de Primera C de la URBA, Luján Rugby Club recibirá al Club Daom en el predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 14 horas, con la transmisión de Pares TV.

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón enfrentará al Club Pabellón Argentino de Marcos Paz en el Estadio Julio Compagnoni, con el siguiente cronograma: -11 horas: Categoría 2012-12.30 horas: Categoría Quinta -13.45 horas: Categoría 2011-14.30 horas: Categoría 2013

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-10.30 horas: Infantiles Masc. UNLu Vs. Defensa y Justicia -11.30 horas: Menores Masc. UNLu Vs. Defensa y Justicia-13 horas: Cadetes Masc. UNLu Vs. Defensa y Justicia-14.30 horas: Juveniles Masc. UNLu Vs. Defensa y Justicia-16 horas: Junior Masc. UNLu Vs. Defensa y Justicia-18 horas: Mayores Damas UNLu Vs. Chacarita Juniors

JUVENILES Y FEMENINO DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha de los torneos de Juveniles y Reserva de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO), con el siguiente fixture:

Desde las 10 horas en la cancha del Club Juventud Unida de Olivera:

-Rey de Reyes Vs. El Lucero (Sub 15)-Juventud Unida de Olivera Vs. Ingeniero Raver (Sub 15)-San Pedro Vs. El Mirador (Sub 15)-Alumni Vs. San Pedro (Sub 17)-Juan XXIII Vs. Alumni (Sub 15)-El Lucero Vs. San Lorenzo (Femenino)-Cabred Vs. Juventud Unida de Olivera (Femenino)-San Lorenzo 1 Vs. Cortínez (Femenino)

LIGA LUJANENSE DE VOLEY

Desde las 10 horas, en el gimnasio del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se disputará una nueva fecha de la Liga Lujanense de Voley; con el siguiente fixture:

-CEF 24 Vs. Los Buitres (Masculino)-Club Regatas de Baradero Vs. Cañuelas (Masculino)-Cañuelas Vs. Los Buitres (Masculino)-CEF 24 Vs. Municipalidad de Arrecifes (Masculino)-Club Atlético Sarmiento Vs. Municipalidad de Arrecifes (Masculino)-Club Regatas de Baradero Vs. Club Atlético Sarmiento (Masculino)-Silos Verde Vs. Club Atlético Sarmiento (Femenino)-Silos Azul Vs. Athletic Negro (Femenino)-Suricatas Vs. Silos Verde (Femenino)-Misericordia Vs. Belgrano Voley (Femenino)-Municipalidad de Arrecifes Vs. Silos Azul (Femenino)-Athletic Negro Vs. Suricatas (Femenino)-Club Ateneo Vs. Municipalidad de Arrecifes (Femenino) -Defe A Vs. Belgrano Voley (Femenino)-Club del Progreso Vs. Las de Siempre (Femenino)-Club Atlético Sarmiento Vs. Club Ateneo (Femenino)-Defe A Vs. El Rejunte (Femenino)-Club Mercedes Negro Vs. Las de Siempre (Femenino)-El Rejunte Vs. Club del Progreso (Femenino)-Club Mercedes Negro Vs. Misericordia (Femenino)



Domingo 30 de agosto:

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. SAN MARTÍN DE BURZACO

Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario recibirá a San Martín de Burzaco en el Estadio Carlos V. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y LPF Play.

FÚTBOL FEMENINO AFA: LUJÁN VS. VÉLEZ SARSFIELD

Por el Torneo Femenino de Primera División B de la AFA, las Lujaneras recibirán a Atlético Rafaela, desde las 15 horas en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. ARSENAL

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, las Canarias recibirán a Arsenal, desde las 9 horas en el predio Carlos V.

JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 9 horas, las categoría Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Estrella del Sur en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL FEMENINO DEL CLUB FLANDRIA

Las inferiores del Club Flandria continúan disputando la Fase Final del Torneo Metropolitano de Fútbol Femenino, en un predio neutral de la localidad de Moreno; con el siguiente cronograma:

-11 horas: Semifinal Categoría Sub 12 Vs. Platense

BÁSQUET DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Básquet, el Club Náutico El Timón se medirá ante el Club Dorrego de Navarro en el gimnasio cubierto de la institución de Jáuregui, con el siguiente cronograma:

-11 horas: Pre Mini-12 horas: U11-13.30 horas: U13-15 horas: U15-16.30 horas: U17-18 horas: Primera

INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Copas de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO) y del Torneo de Primera. Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:

Copa de Oro:

-Platense Vs. Porteño -Santa Elena Vs. San Bernardo -Steverlynck Vs. Parque Esperanza-Ingeniero Raver Vs. Alumni -San Luis Gonzaga Vs. Cortínez

Copa de Plata

-Robles Vs. Parque Irigoyen-La Pepa Vs. El Trébol-El Mirador Vs. Defensores de General Rodríguez-José Ingenieros Vs. Parque Real-Italianos Unidos Vs. Sportivo Victoria Copa de Bronce

-Los Pumas Vs. Juventud Unida de Olivera -San Pedro Vs. Juan XXIII-Defensores de Pueblo Nuevo Vs. 25 de Mayo-San Lorenzo Vs. Luchetti Fútbol Club -Jorge Newbery Vs. Juventud Unida-El Lucero Vs. Rey de Reyes

Asimismo, desde las 10 horas en la cancha de Juventud Unida de Olivera se disputarán los siguientes partidos de Primera:

-El Mirador Vs. Los Pumas -Cabred Vs. Santa Elena-Rey de Reyes Vs. San Pedro-Juventud Unida de Olivera Vs. San Lorenzo

LIGA LUJANENSE DE VOLEY

Desde las 10 horas, en el gimnasio del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se disputará una nueva fecha de la Liga Lujanense de Voley; con el siguiente fixture:

-Silos Vs. UNLU (Sub 16 Masculino)-Rakatakas Vs. Club Regatas de Baradero (Sub 21 Masculino)-UNLu Vs. San Lorenzo (Sub 18 Femenino)-Club Mercedes Vs. Rakatakas (Sub 16 Femenino)-San Lorenzo Vs. Racing (Sub 18 Femenino)-Silos Vs. UNLu (Sub 18 Femenino)-Defe Vs. Racing (Sub 18 Femenino)-Silos Vs. Defe (Sub 18 Femenino)-UNLu Blanco Vs. Defe (Sub 16 Femenino)-UNLu Verde Vs. Club Regatas de Baradero (Sub 16 Femenino)-Lobos Athletic Club Vs. UNLu Blanco (Sub 16 Femenino)-Silos Vs. UNLu Verde (Sub 16 Femenino)-Silos Azul Vs. Rakatakas (Sub 14 Femenino)-Silos Verde Vs. UNLu (Sub 14 Femenino)-UNLu Vs. Silos Azul (Sub 14 Femenino) -Rakatakas Vs. Lobos Athletic Club (Sub 14 Femenino)-Club San Carlos Vs. Silos Verde (Sub 14 Femenino) -Racing Vs. Silos (Sub 16 Femenino) -Club San Carlos Vs. Club Mercedes (Sub 16 Femenino)-Rakatakas Vs. Defe (Sub 16 Femenino)-Racing Vs. Club Regatas de Baradero (Sub 16 Femenino)-Lobos Athletic Club Vs. Club Regatas de Baradero (Sub 16 Femenino)-Club San Carlos Vs. Lobos Athletic Club (Sub 16 Femenino)-Lobos Athletic Club Vs. Club Regatas de Baradero (Sub 14 Femenino)-Club Regatas de Baradero Vs. Club San Carlos (Sub 14 Femenino)

Publicado el viernes 28 de agosto de 2026