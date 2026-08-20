Presentaron la «Agenda de actividades para el fin de semana»



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas

GRAN FESTEJO POR EL DÍA DE LAS INFANCIAS

El sábado 22, desde las 14 horas, en el Parque Independencia (La Heras y Gamboa), se realizará un gran festejo por el Día de las Infancias.

Entre las propuestas, se presentará un show exclusivo de las Guerreras K-Pop y estará instalado el espacio de RecreArte, con juegos inflables, mesas y atriles para dibujar y pintar, espacio de primera infancia, metegoles y juegos de recreación. También se podrá disfrutar de un sector con canchas de fútbol-tenis, juegos de lanzamiento de bolsas y personajes infantiles.



PEÑA DE LAS COMADRES

El sábado 22, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelian 1135) se realizará la Peña de las Comadres. Las actividades generales comenzarán a las 17 horas, mientras que la peña iniciará a las 20. En esta edición especial por el mes de la Pachamama, habrá un taller de Danzas Andinas, música en vivo y cantos comunitarios y una ceremonia a la Pachamama.

Ya que los cupos son limitados, se recomienda reservar lugar al 2323-274761.



CICLO DE GUITARRAS EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURÉS

El sábado 22, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 750), se realizará un nuevo Ciclo de Guitarras. Participarán el Ensamble de Guitarras del Conservatorio de Mercedes y Francisco Alonso. Como músicos invitados, tocarán Damián Ratto y Emmanuel Riegler.



JOAQUIARTE

El domingo 23, desde las 14 horas, en el Anfiteatro Joaquín Cabrera de Pueblo Nuevo, (Doctor Muñiz y las Sophoras) se realizará una nueva edición de Joaquiarte, con motivo de celebrar el Día de las Infancias.

El evento contará con música en vivo y actividades al aire libre. En ese sentido, se presentarán el Payaso Tertulio, El Gran Showman y el grupo de baile “M Crew”. Además, habrá juegos inflables, kermesse, food trucks y feria de artesanos.



DÍA DEL NIÑO EN JÁUREGUI

El domingo 23, de 14 a 17 horas, en la Placita Nuestro Sueño de Jáuregui, se realizará una tarde de festejos por el Día del Niño. Habrá kermesse, juegos, sorteos, música en vivo y más sorpresas. Se invita a los asistentes a llevar reposera o manta. Esta actividad se suspende por lluvia



LUJÁN SE MUEVE

El domingo 23, desde las 15 horas en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, se realizará una nueva jornada de folclore con Luján se Mueve, a cargo de la profesora María Elena Gómez junto a “Alma Gaucha”, y Sónckoy Salamanquero como invitado. Se invita a los asistentes a llevar silla o reposera. Esta actividad se suspende por lluvia.



MUSEO DE BELLAS ARTES

En el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), se pueden visitar tres muestras en simultáneo. Las exposiciones se podrán visitar hasta el 6 de septiembre inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17.



Sala Casals

Ensayo Abierto – ARTE[FACTO] – Galería de Arte

La muestra propone ampliar la idea de obra como resultado final para poner en escena también aquello que habitualmente permanece fuera de ella: procesos, registros, bocetos, pruebas y formas de trabajo.

La producción artística se presenta como un sistema abierto, en desarrollo, donde las decisiones, los ensayos y las distintas temporalidades del proceso forman parte de lo que se muestra.

Ensayo Abierto constituye la primera muestra de ARTE[FACTO] – Galería de Arte y funciona también como presentación pública de un proyecto que se encuentra en construcción.



Sala Paladino

Alquimia – Gladys Abitante y Osvaldo KrasmanskiLa exposición reúne las obras de Gladys Abitante y Osvaldo Krasmanski, artistas que comparten una formación y un recorrido, y que encuentran en esta muestra un espacio de diálogo entre sus producciones.

El color y las texturas ocupan un lugar central en sus obras. Pasteles, papeles, acrílicos y otros materiales participan de procesos de experimentación en los que la obra se construye a partir del hacer y de la transformación de la materia.

El encuentro entre ambos artistas parte de una afinidad y de una manera compartida de habitar el arte y la cultura, sin dejar de lado las particularidades de sus recorridos individuales.



Sala Aime

Vestigios de la presencia – Juan Burgos

La exposición de Juan Burgos se construye desde una mirada centrada en la figura humana, la memoria y las marcas que dejan el tiempo y la experiencia.Sus dibujos y pinturas no buscan representar individuos específicos, sino acercarse a aquello que permanece cuando el tiempo, la memoria y el cuerpo han dejado sus huellas. Rostros y cuerpos aparecen como territorios de experiencia, entre la representación y la disolución, entre la materia y el vacío.A través de la línea, la mancha, el color y la superposición de imágenes, las obras construyen espacios donde conviven la observación, el recuerdo y la intuición. La muestra propone un recorrido por la vulnerabilidad, el paso del tiempo y la persistencia de la vida en sus formas más frágiles.



Actividades aranceladas



ESTRENO DE “UNA CANCIÓN PARA MI TIERRA”

El viernes 21, a las 18.30 horas, en el Centro Cultural M. D° Ana de Matos (Paseo Calelián 1135) se estrenará la película documental “Una Canción para mi Tierra”, en el marco de una actividad de extensión de CIIE.

Ramiro, maestro argentino rural, impulsó junto a sus estudiantes un movimiento musical que visibilizó el impacto de los agroquímicos en su región, hasta convertirse en un festival de rock ambiental.

La entrada es a voluntad, y se debe reservar lugar a través del siguiente link https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=21514



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 21, a las 21 horas, y el sábado 22, a las 18 y 21 horas, se presentará el show de baile “Movimientos del alma”, a cargo de los profesores Gabriela Banderbek y Agustín Cravero. Un espectáculo de danza que reúne distintas coreografías y estilos. Entradas: $15.000 (boletería presencial y digital)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar



TEATRO EL GALPÓN

El sábado 22, a las 20 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se presentará la obra “Príncipe Azul”.

Juan y Gustavo en su juventud vivieron un intenso romance. Con la inocencia de dos adolescentes de 16 años, juraron que dentro de 50 años volverían a encontrarse en la misma playa donde se amaron. El tiempo y la vida pasaron, cada quien hizo lo suyo y nunca más se interesaron por interactuar con el otro. Hasta que la fecha llegó, y ambos cumplieron con su promesa.

La entrada anticipada tiene un costo de $12.000, mientras que en puerta estará $15.000. Jubilados y alumnos tienen 20% de descuento. Lo recaudado será destinado a la compra de los objetos robados del Teatro. Reservas por Whatsapp al 2323-313620.



TEATRO WALGON

El sábado 22, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), se presenta la obra “A palos y piedras”, con dirección y dramaturgia de Miguel Di Lemme.

En una época atravesada por la violencia y el miedo, un grupo de mujeres se reúne en secreto para organizar una rebelión contra el maltrato y un sistema que las oprime. Entre humor negro, deseo, contradicciones y violencia, la obra propone una mirada tan incómoda como provocadora sobre el poder y la lucha por la libertad.

Actúan Cecilia Barnech, Adriana Baschiera, Cristina Lagomarsino, Natalia Nieto, Cecilia Morelli, Daniel Moreno, Javier Jaime y Walter Gonçalves.

Para reservas, comunicarse al 2323 678722



SUPER JUMP EN LUJÁN WALK

Hasta el 23 de agosto, en Luján Walk (Roberto Payró 198 esquina Mario Bravo), estará instalado el Parque Inflable “Super Jump”, con más 1.200 m2 de inflables, obstáculos, toboganes y desafíos para todas las edades (a partir de 3 años). Las entradas, con valores desde los $23.000, se pueden comprar de forma online a través del siguiente link: https://superjumpok.com/producto/lujan/

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026