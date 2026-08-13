Presentaron la «Agenda de actividades para el fin de semana»

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas



MUSEO DE BELLAS ARTES

El viernes 14, a las 19 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), se inaugurarán tres muestras en simultáneo. Las exposiciones se podrán visitar hasta el 6 de septiembre inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17.



Sala Casals

Ensayo Abierto – ARTE[FACTO] – Galería de Arte

La muestra propone ampliar la idea de obra como resultado final para poner en escena también aquello que habitualmente permanece fuera de ella: procesos, registros, bocetos, pruebas y formas de trabajo.

La producción artística se presenta como un sistema abierto, en desarrollo, donde las decisiones, los ensayos y las distintas temporalidades del proceso forman parte de lo que se muestra.

Ensayo Abierto constituye la primera muestra de ARTE[FACTO] – Galería de Arte y funciona también como presentación pública de un proyecto que se encuentra en construcción.



Sala Paladino

Alquimia – Gladys Abitante y Osvaldo KrasmanskiLa exposición reúne las obras de Gladys Abitante y Osvaldo Krasmanski, artistas que comparten una formación y un recorrido, y que encuentran en esta muestra un espacio de diálogo entre sus producciones.

El color y las texturas ocupan un lugar central en sus obras. Pasteles, papeles, acrílicos y otros materiales participan de procesos de experimentación en los que la obra se construye a partir del hacer y de la transformación de la materia.

El encuentro entre ambos artistas parte de una afinidad y de una manera compartida de habitar el arte y la cultura, sin dejar de lado las particularidades de sus recorridos individuales.



Sala Aime

Vestigios de la presencia – Juan Burgos

La exposición de Juan Burgos se construye desde una mirada centrada en la figura humana, la memoria y las marcas que dejan el tiempo y la experiencia.Sus dibujos y pinturas no buscan representar individuos específicos, sino acercarse a aquello que permanece cuando el tiempo, la memoria y el cuerpo han dejado sus huellas. Rostros y cuerpos aparecen como territorios de experiencia, entre la representación y la disolución, entre la materia y el vacío.A través de la línea, la mancha, el color y la superposición de imágenes, las obras construyen espacios donde conviven la observación, el recuerdo y la intuición. La muestra propone un recorrido por la vulnerabilidad, el paso del tiempo y la persistencia de la vida en sus formas más frágiles.



CEREMONIA A LA PACHAMAMA Y PEÑA EN EL ARTIGAS

El sábado 15, a partir de mediodía, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846), se realizará una Ceremonia a la Pachamama y Peña.

La ceremonia estará a cargo de Carmen Tatarendy de la Comunidad Tupi Namba Mainumby. Además habrá música en vivo de la mano de Sikuris América Unida, Silvana Delgado, Andy Rocabado, Juan Ibalo y baile a cargo del Ballet “Agrupación Cultural Bien Argentina”. También habrá cantina a precios populares.



DÍA DE LA NIÑEZ EN LA SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO EL TRÉBOL

El sábado 15, de 14 a 17 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio El Trébol (Seijo 1017), se realizará un festejo por el Día de la Niñez. Una tarde con chocolate caliente, historias y collage, presentación de Taekwondo, abuelas cuentacuentos y juegos de kermesse.



CAFÉ SANMARTINIANO EN EL MUSEO UDAONDO

El sábado 15, a las 16 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, se realizará un Café Sanmartiniano, en las vísperas de un nuevo aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad invita al diálogo entre los participantes y sus intereses. La coordinación estará a cargo del Lic. Federico Suárez, miembro de la Asociación Cultural Sanmartiniana Luján.

Esta propuesta se enmarca en el Mes Sanmartiniano en Luján, organizado y con apoyo de la Asociación Patria, Amistad y Servicio, Grupo de Estudios en Patrimonio y Ambiente de la UNLu, Asociación Cultural Sanmartiniana Luján, Museo y Archivo Textil Algoselán Flandria, con la participación del Grupo Scout San Antonio de Padua y el aval de la Junta Municipal de Estudios Históricos.

LUJANARTE

El sábado 15, a las 10.30 horas, en Cafetería Amapolas by Celebrithi (De la Virgen 936), se realizará una nueva muestra en el marco de “Lujanarte”, con obras de Lidia Benavidez y Vanesa Rivas Villalba.

El sábado 15, a las 16 horas, en Alma Verde restó veggie (Mitre y Quintana, Carlos Keen), se inaugurará una nueva exposición de arte con obras de Violeta Basma y Claudia Gallesio, que además estarán a la venta.



Actividades aranceladas

FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE LUJÁN “EN FOCO”

Hoy, jueves 13, comienza la quinta edición del Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco”, una iniciativa del Colectivo de Realizadores Audiovisuales que se desarrollará hasta el 16 de agosto bajo el siguiente cronograma:

JUEVES 13

Sede: CINEMA ROSSO (Lavalle 400)

– 19.30 horas – Bloque de cortometrajes documentales (58 min).

“NEIKE CHAMIGO” – Dir. Julián Serpa. “7 iglesias” – Dir. Mariano Castaño.“El complejo de la calle Quintana” – Dir. Federico Ortiz.“Desobediencia de vida” – Dir. Nerina Corte y Valentina Logwinczuk.



20.45 horas – Largometraje (86 min)-

“Autopista América 2000” – Dir. Julieta Duchovny.

Laura se ve envuelta en un frenesí de sospecha internacional cuando descubre que alguien intenta bloquear el ingreso de su hermana al país.



VIERNES 14

Sede: CINEMA ROSSO (Lavalle 400)

18 horas – Proyección de documental (106 min)

“Propiedad privada, prohibido pasar” – Dir. Wojciech Ganczarek

Los habitantes de la Patagonia no tienen en dónde vivir, y buscan dar vuelta la historia enfrentando los intereses inmobiliarios actuales.



– 20 horas – Bloque de cortometrajes “Mitos de la tierra: lo fantástico, lo absurdo y lo improbable irrumpen en comunidades pequeñas” (74 min)

“Un gaucho, hombre libre” – Dir. Pablo Almeida“48, la muerta que habla” – Dir. Agustín Fittipaldi y Candela Gonzalez Kelly “El esquilador” – Dir. Paloma Zaremba y Martin López Abad “El sur” – Dir. Martín Falco“Misiones, 1756” – Dir. Leonel Benitez



21.30 horas – Proyección de largometraje (118 min)

“Hijo mayor” – Dir. Cecilia Kang

Lila, una joven coreana-argentina, intenta encontrar su lugar en el mundo. Antonio, su padre, llega a Latinoamérica 18 años antes.



SÁBADO 15

Sede: CINEMA ROSSO (Lavalle 400)



16.30 horas – Bloque de cortometrajes “Vidas en tránsito: lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario” (58 min)



“Castme” – Dir. Aranzazu Larrinaga “Un deseo, otra pregunta y una medalla” – Dir. Anahí Sinatra“Este no es tiempo para carnaval” – Dir. Tadeo Pestaña Caro y Kevin Havas “Y si se encienden las estrellas” – Dir. Andrea Odreman y Emiliano Campos



17.45 horas – Proyección de documental fuera de competencia (123 min) “Nuestra Tierra” – Dir. Lucrecia Martel.

En 2009, un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina.



20 horas – Proyección de largometraje (88 min)

“A metros de distancia” – Dir. Tadeo Pestaña Caro.

Un chico moldeado por el anonimato de la virtualidad, se frustra con una app de citas gay y se obsesiona con encontrar algún tipo de conexión real.



21.45 horas – Actividad especial: largometraje + charla (95 min)

“Los bobos” – Dir. Basovih Marinaro & Sofía Jallinsky

Una banda organizada ofrece un tratamiento ilegal para inducir una incapacidad mental en las personas. Cuando una de las integrantes rompe los protocolos establecidos, la relación entre ellos comienza a tensionarse.



DOMINGO 16

Sede: CINEMA ROSSO (Lavalle 400)

16.30 horas – Proyección largometraje (126 min)

“Olivia” – Dir. Sofía Petersen.

Cuando su padre desaparece, Olivia desciende por las montañas en busca de él.



18.45 horas – Cortometrajes “Cartografías del afecto: relatos sobre el amor, la pérdida y el paso a la inmadurez” (68 min)

“Once de ida” – Dir. Ana Lucía Martínez “Acá en La Pampa” – Dir. Máximo Gurban y Lachlan James Mcclellan “Carta a Bárbara” – Dir. Nahuel Russo Pavento“Benteveo” – Dir. Bianca Bazán Zárate



20.15 horas – Actividad especial: cortometraje + charla (26 min)

“Lo que nos une” – Dir. Juliana Savioli.



22 horas – Ceremonia de premiación

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline en este link. El valor de la entrada general es de $10.000, mientras que el abono para las cuatro jornadas cuesta $30.000.

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 14, a las 19:30 y 21:30 horas, se presenta “Emme Dance Show”, una muestra de baile de los alumnos del estudio con las coreografías trabajadas. Entradas: $20.000 (boletería presencial y digital)



El sábado 15, a las 20 horas, llega la comedia musical “ABBA MIA” de IAP. Inspirada en las inolvidables canciones de ABBA, la obra combina música, baile y teatro en una historia pensada para disfrutar en familia.Entradas: $15.000 (boletería presencial y digital)



El domingo 16, 19:30 horas, los alumnos de Carolina Milanese presentan el show musical “Proyecto Musicarte”, que reúne distintas interpretaciones como muestra del trabajo realizado.Entradas: $22.000 (boletería presencial y digital)



El lunes 17, a las 17 horas, se presentará el show musical infantil “Pequeño Pez”. Luego de recorrer algunos de los escenarios más importantes del país, Pequeño Pez llega a Luján con un espectáculo que combina música en vivo, teatro, danza y títeres. Una propuesta participativa para disfrutar en familia. Entradas desde $40.000 (boletería presencial y digital)



Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar



TEATRO EL GALPÓN

El sábado 15, a las 20 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se realizará la obra “Amparo para las risas”, de Fernando Mancuso y dirigida por Mario Esper, con actuación de Hugo Alba y Valentina Caffera.

La entrada anticipada tiene un costo de $12.000, mientras que en puerta estará $15.000. Jubilados y alumnos tienen 20% de descuento. Lo recaudado será destinado a la compra de los objetos robados del Teatro. Reservas por Whatsapp al 2323-313620.



TEATRO WALGON

El sábado 15, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), se estrena la obra “A palos y piedras”, con dirección y dramaturgia de Miguel Di Lemme.

En una época atravesada por la violencia y el miedo, un grupo de mujeres se reúne en secreto para organizar una rebelión contra el maltrato y un sistema que las oprime. Entre humor negro, deseo, contradicciones y violencia, la obra propone una mirada tan incómoda como provocadora sobre el poder y la lucha por la libertad.

Actúan Cecilia Barnech, Adriana Baschiera, Cristina Lagomarsino, Natalia Nieto, Cecilia Morelli, Daniel Moreno, Javier Jaime y Walter Gonçalves.

Para reservas, comunicarse al 2323 678722



SUPER JUMP EN LUJÁN WALK

Hasta el 23 de agosto, en Luján Walk (Roberto Payró 198 esquina Mario Bravo), estará instalado el Parque Inflable “Super Jump”, con más 1.200 m2 de inflables, obstáculos, toboganes y desafíos para todas las edades (a partir de 3 años). Las entradas, con valores desde los $23.000, se pueden comprar de forma online a través del siguiente link: https://superjumpok.com/producto/lujan/

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026