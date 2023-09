Presentaron la Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invitó a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



Luján Vive Poesía



El viernes 22, de 9 a 19 horas, en la Plaza Colón (San Martín 550) se realizará la segunda edición de “Luján Vive Poesía”.



La propuesta contará con stands, actividades didácticas, juegos, talleres, rincones de lectura, experiencias artísticas, bebetecas, muestras, música en vivo, intervenciones, instalaciones y lecturas profesionales.



Jornada de Difusión de Paleontología y Arqueología



El viernes 22, a las 18.30 horas, en el Museo Casa de Ameghino (Las Heras 466) se llevará a cabo una jornada de Difusión de Paleontología y Arqueología.

Habrá disertaciones a cargo de profesionales del área y un cierre de guitarras.



Música en el Pueblo en el barrio Juan XXIII





El sábado 23, de 11 a 19 horas, en la Plaza del barrio Juan XXIII (Patricios y N. Repetto entre Zapiola y V. Andrade) se realizará una nueva edición de Música en el Pueblo.



La propuesta contará con espectáculos tradicionales, músicos y feria de artesanos. En esta oportunidad se presentará Daniel Lezica y su hijo Alan, “Póker de Rock”, “Pies de Barro” y Cumbia Manu.



Será la apertura del playón deportivo, en el que además, estará presente el Programa RecreArte.





Luján Medita



El sábado 23, de 14 a 18 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de julio 863) tendrá lugar la iniciativa “Luján Medita”, la cuál contará con la presencia de Sadeva Dharmanath y Vidya Devi.



Para más información enviar un WhatsApp al 2323 678080 o un mensaje directo por Instagram a @nathayoga_lujan.



Inauguración de la Huerta Municipal



El sábado 23, de 15 a 17 horas, en Belgrano 1250, se inaugurará la Huerta Municipal. En el marco del programa Huerta en Casa, invitan a la comunidad a realizar un intercambio de semillas, plantas y plantines.



Para mayor información, comunicarse al 2323 584573.



Desfile Tradicionalista





El domingo 24, a partir de las 8.30 horas, en Avenida Nuestra Señora de Luján, se realizará el Desfile Tradicionalista. La jornada comenzará con una Misa frente al palco oficial -que estará ubicado entre Doctor Real y Almirante Brown-. concebido como un homenaje a la Primera Peregrinación a Caballo al santuario de la Virgen de Luján.



Finalizado el oficio religioso, se pondrá en marcha el desfile de agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos, partiendo desde la rotonda Ana de Matos e ingresando por la Avenida Nuestra Señora de Luján.





Luego se danzará un Pericón Nacional y a continuación comenzará el Festival “Luján es Tradición”, en el escenario situado en Plaza Belgrano. La propuesta contará con la participación de los artistas locales Claudelina Fuentes Olmos, Tomás Romero y la actuación especial del cantor surero Marcelo Miraglia, además de la presentación de ballets folclóricos.





RecreArte llega al barrio Las Retamas





El domingo 24, de 14 a 17 horas, en el barrio Las Retamas (Perassini y 10 de agosto), se llevará a cabo una nueva jornada del programa RecreArte. Habrá actividades para disfrutar en familia.





Actividades aranceladas



Matilda



El jueves 21, a las 18 y 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), se pondrá en escena la obra “Matilda”.



Se trata de la adaptación de la comedia musical basada en la novela original de Roald Dahl. Cuenta la historia de una niña muy inteligente que vive con unos padres mediocres que no la comprenden.

Las entradas tienen un valor de 1800 y pueden conseguirse tanto en la boletería del teatro como a través del siguiente link https://teatrolujan.ventaticket.com.ar/





Presentación del disco #Aguspeh



El viernes 22, desde las 20 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) se presentará el disco #Aguspeh. «Mutar» es el primer EP y tuvo el gusto de participar como productor en algunas canciones, además de formar parte de la banda.



Tibio



El viernes 22, a las 21 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), regresa el show de Stand Up de Mike Chouhy “Tibio”.Mike no se la juega por nada y solo quiere hacerte reír. La única grieta que se debate es si los pocholos son dulces o salados.



Las entradas, que cuestan 4800 pesos, están a la venta en la boletería del teatro o a través del siguiente link https://teatrolujan.ventaticket.com.ar/



Noche de Música en el Artigas



El viernes 22, a partir de las 21.30 horas, en el Centro Cultural “José Artigas” (Mitre 846) habrá una “Noche de Música” a cargo de Silvana Galli, en folclore, y el Negro Maxi, en rock.

Habrá cantina que incluye menú veggie. El bono contribución es de 1000 pesos.



Acústico de Paula Artigas



El sábado 23, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), Paula Artigas realizará un show acústico interpretando el repertorio de Silvio Rodríguez.



Las entradas anticipadas tendrán un valor de 2000 pesos, mientras que en puerta saldrán 2300. Para reservar un lugar, comunicarse al 2323 678722.



Todos contra Jaime



El domingo 23, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), brindará su show la banda de cumbia pop “Todos contra Jaime”.



Se trata de una banda oriunda de la ciudad de Luján, con más de 5 años rodando en los distintos escenarios, compuesta por jóvenes profesionales y alegres, que ofrecen un amplio repertorio con los grandes éxitos de la cumbia pop.



Las entradas tienen un costo de 2000 pesos. Están a la venta en la boletería del teatro o a través del siguiente link https://teatrolujan.ventaticket.com.ar/

Publicado el viernes 22 de septiembre de 2023