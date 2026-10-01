Presentaron la «Agenda de Actividades para el fin de Semana»

Actividades libres y gratuitas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FORMAR LÍDERES Y SALVAR A LOS JÓVENES”

El jueves 1, a las 18 horas, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se llevará a cabo la presentación del libro “Formar líderes y salvar a los jóvenes”, de María Dolores Martínez e Ignacio Melano, docentes del Instituto Mignone.

El libro propone nuevas claves para comprender la cultura escolar del Instituto Nacional de Educación Física General Belgrano.

LUJANARTE

El sábado 3, a las 17 horas, Alma Verde Restó Veggie (Mitre y Quintana, Carlos Keen), se expondrá una nueva muestra con obras de Alicia Facal y Analía Tenca.

52° PEREGRINACIÓN JUVENIL

Los días sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos ”, en la que se estima que llegarán a la ciudad más de un millón de personas.

La columna con la Imagen Peregrina partirá el sábado a las 10 horas desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y recorrerá casi 60 kilómetros hasta el Santuario de Nuestra Señora de Luján.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 1, a las 21 horas. se presentará el concierto “Letra y música”, de Marta Gómez.

La reconocida cantautora colombiana presenta un concierto que recorre sus 25 años de trayectoria, con canciones que combinan poesía, ritmos folklóricos latinoamericanos y jazz.

Entradas desde $50.000 (boletería presencial y virtual)

El domingo 4, a las 20, se realizará el Concierto de la Orquesta El Ombú, como festejo por sus 19 años.

Entradas $7.000 (boletería presencial)

El miércoles 7, a las 19 horas llega “Somos Música”.La Escuela de Arte presenta una nueva muestra musical.

Entrada gratuita (boletería presencial)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara..

com.ar

NOCHE DE JAZZ FUSIÓN EN BULZACK

El viernes 2, a las 21, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704), se realizará una noche de jazz fusión, con la presentación del Dúo Pedreira Belmonte y Bucky Arcella Trío. El valor de las entradas es de $15.000 y se pueden comprar a través de la web www.bulzack.com.ar

“ESCORIAL Y LOS PERROS DEL REY”

El domingo 4, a las 20 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se presenta la obra teatral “Escorial y los perros del rey”, una adaptación distópica de “Escorial” de Michel de Ghelderode de 1927. Con la actuación de Andrés Gonzalo y Várszegui Róttoli.

La puesta, situada temporalmente en 2177, en una Buenos Aires devastada, oscura y violenta, contará los menesteres de un monarca paranoico, ganado por el odio a un bufón vencido por el amor de una mujer.

El valor de las entradas anticipadas es de $12.000. Para reservas, comunicarse al WhatsApp 2323-313620.