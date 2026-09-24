Presentaron la Agenda de actividades para el fin de semana

Actividades libres y gratuitas

TALLER ITINERANTE DE CANTO CON CAJA Y COPLAS TEMÁTICAS – “MI VOZ, MI TERRITORIO”

El viernes 25, de 16.30 a 18.30 horas, en la Biblioteca Popular Carlos Keen (José C. Paz esquina Sarmiento), se desarrollará el taller itinerante de canto con caja y coplas temáticas “Mi voz, mi territorio”, a cargo de la docente Vanesa González. En esta oportunidad el eje temático será “ambiente y buen vivir”.

Para solicitar más información o reservar lugar, comunicarse al 02323-527059.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL PRIMERO”

El viernes 25, a las 19, en el Centro Cultural Municipal D° Ana de Matos (Lezica y Torrezuri 917), se realizará la presentación del libro “El Primero”, de Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, una epopeya del primer buque mercante argentino de Buenos Aires a Calcuta en 1814. Una historia de coraje, visión y navegación que da orgullo a la historia naval argentina.

LUJÁN ES TRADICIÓN – DESFILE TRADICIONALISTA

El domingo 27, desde las 9.30 horas, sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, se realizará el desfile “Luján es tradición”. La jornada se desarrollará bajo estrictos controles de tránsito, seguridad y bienestar animal.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 27 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad, se realizará una nueva edición de la tradicional Peatonal Gastronómica.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 25, a las 20.30 horas, se presentará el show “Mujeres 3 a Buenos Aires”. Un espectáculo que convierte a Buenos Aires en protagonista, a través de tangos, valses y milongas que recorren la identidad porteña desde distintas miradas femeninas. Entradas: $20.000 (boletería presencial y virtual)

El sábado 26, a las 21, llega “Vamos a contar mentiras”, una obra de teatro a beneficio de A.L.U.C.E.C. Entradas: $10.000 (boletería presencial)

El domingo 27, a las 17 (entradas agotadas) y 19.30, se realizará la obra teatral “Palabra plena” , de Gabriel Rolón. El reconocido psicólogo propone un recorrido por el amor, la pérdida, el deseo y otros grandes temas de la vida, a través del valor de la palabra y de aquello que nos compromete y nos transforma. Entradas desde $65.000 (boletería presencial y virtual)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara. com.ar

“EL PEDIDO DE MANO”

El sábado 26, a las 20.30, en el Teatro WalGon (Mariano Moreno 954), se presentará la obra teatral “El pedido de mano”, de Antón Chéjov. Una comedia desopilante donde el amor, los nervios y las discusiones demostrarán que dar el “sí” no siempre es tan sencillo.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $18.000, mientras que en puerta tendrán un valor de $20.000. Reservas al WhatsApp 2323-678722.

“MARIPOSAS DESPUÉS DE LA LLUVIA”

El sábado 26, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se presenta la obra teatral “Mariposas después de la lluvia”, una producción del Teatro El Galpón. Con actuación de María del Pozo y Facundo Gutiérrez. Una obra que cruza la historia de dos almas heridas por el amor y la pérdida.

El valor de las entradas anticipadas es de $12.000. Para reservas, comunicarse al WhatsApp 2323-313620.