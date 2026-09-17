Presentaron la «Agenda de actividades para el fin de semana»

Actividades libres y gratuitas

FERIA D’ GUSTAR

El viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, desde las 12 horas, en el Parque San Martín, se realizará una nueva edición de la feria D’ Gustar, un espacio itinerante de gastronomía y cultura popular que recorre diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, D’ Gustar se presentará con la modalidad «Festival de Primavera», con feria de artesanos y emprendedores y espectáculos musicales, según el siguiente cronograma:

El sábado 19, a las 20 horas, se presentará G Sony.

El domingo 20, a las 18 horas, llegará el turno de Las Guerreras – Revolución K-Pop, mientras que a las 20 se presentarán Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Cabe destacar que el evento se suspende en caso de lluvia.

CORO DE ADULTOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA EN EL UDAONDO

El sábado 19, a las 16, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, se realizará un concierto del Coro de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de La Matanza, bajo la dirección de Hugo Schwab. La propuesta forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El Coro de Adultos Mayores de la UNLaM, creado en el año 2014, genera un espacio creativo de integración cultural en este segmento poblacional, a través del arte y de las relaciones que se establecen en el ámbito de la práctica coral. Del concierto participarán 55 coreutas, los cuales interpretarán un total de 12 piezas.

CONVERSATORIO “EL ARTE EN PALABRAS” – LUJANARTE

El sábado 19, a las 17.30, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 759), se realizará el conversatorio “El arte en palabras”, con Ricardo Ajler, en el marco de “Lujanarte”.

CONCIERTO DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 19, a las 20, se realizará una nueva edición del Concierto del Árbol Solo. En esta ocasión se presentará “Raíz, pulso y swing”, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador y Santiago Rosso en piano bajo la dirección de Gabriela Gariglio. Interpretarán el Danzón nro. 2 de Marquez y Concierto para piano en fa de Gershwin.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y DIBUJOS DE HUESO RICCIARDULLI

El sábado 19, de 20 a 24, en Miglioranza Casa de Arte, se realizará una exposición de pinturas y dibujos de Hueso Ricciardulli. Habrá música en vivo, trastienda, cantina y sorteo de obras. Como artistas invitados participarán Mario Tierno y Fernando Momo. Para asistir es necesario inscribirse al 2323-519103.

PEREGRINACIÓN VETERANOS DE MALVINAS

El domingo 20, desde las 10 horas, se llevará a cabo la Primera Peregrinación de Veteranos de Malvinas a Luján.

La jornada comenzará con la concentración de los peregrinos en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas y el izamiento en la rotonda de Ana de Matos. Desde allí, los veteranos peregrinarán junto a familiares y la comunidad hasta la Plaza Belgrano, a los pies del Santuario de nuestra Virgen, donde se desarrollará el acto oficial. Posteriormente, a las 13 horas, participarán de la Santa Misa en la Basílica.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad, se realizará una nueva edición de la tradicional Peatonal Gastronómica.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

FESTIVAL PINTA!

El lunes 21, desde las 13, en el Parque San Martín, se realizará una nueva edición del Festival Pinta! especial Día de la Primavera y el Estudiante.

El evento contará con espectáculos musicales, Feria de la Economía Popular, patio gastronómico con foodtrucks, y un sector de juegos (con metegol, juegos retro, consolas de videojuegos) para disfrutar al aire libre.

El line up del festival está compuesto por bandas de importante trayectoria en la escena local y nacional que ofrecerán un espectáculo en vivo: Mujer Cebra, Señorita Miel, Mango Blu y Lutuaria. El gran cierre estará a cargo de Camionero.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 18, a las 20:30, se realizará el show de baile de Natalia Patyn “Bohemia Tango”. Un espectáculo de tango que reúne distintas producciones de danza bajo la dirección de Natalia Patyn.

Entradas: $20.000 (boletería presencial y virtual)

El sábado 19, a las 21, llega el concierto “Lucy Music Band”. La banda propone un recorrido por grandes clásicos del rock y la música disco de las décadas del 60, 70 y 80, con canciones que invitan a cantar, bailar y disfrutar.

Entradas: $18.000 (boletería presencial)

El Domingo 20, a las 20, se presentará el show de stand up “Pablo Picotto – 25 años de humor. Pablo Picotto celebra sus 25 años de comedia con un espectáculo que repasa su trayectoria en los escenarios, algunos de sus personajes y distintas experiencias de su vida.

Entradas: $35.000 (boletería presencial y virtual)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara. com.ar

“MUJERES DEVOTAS”

El viernes 18 y el sábado 19, a las 20.30 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051), se presentará la obra “Mujeres devotas”, con actuación de Susana Ponce de León, Cristina Piovesan y Javier Dovico.

Las entradas se pueden comprar por anticipado a través del WhatsApp 2323-274969.

BULZACK JAZZ CAFÉ

El viernes 18, a las 21 horas, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704), se realizará el concierto de Raúl Ausilio. Entradas: $10.000

El sábado 19, a las 21, se realizará un tributo a Queen a cargo de Innuendo. Valor de las entradas: $20.000.

WhatsApp 2323-559317

“MARIPOSAS DESPUÉS DE LA LLUVIA”

El sábado 19, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se estrenará la obra teatral “Mariposas después de la lluvia”, una producción del Teatro El Galpón. Con actuación de María del Pozo y Facundo Gutiérrez. Una obra que cruza la historia de dos almas heridas por el amor y la pérdida.

El valor de las entradas anticipadas es de $12.000, mientras que en puerta costarán $15.000. Para reservas, comunicarse al WhatsApp 2323-313620.

PRESENTACIÓN DEL DISCO “MOCHILA CARACOL”

El sábado 19, a las 21.30, en el Club Argentino (Colón 1075), el artista Julián López presentará su primer disco de estudio “Mochila Caracol”.

La apertura de la noche estará a cargo de la banda de Sikuris América unida y Agustín Báez. Luego se tocará todo el disco con la banda que se armó para grabarlo y muchos invitados de lujo.

Entradas anticipadas: $15.000 o 2 por $25.000. Reservas al WhatsApp 2323-551865 o al Instagram @mateyguitarra

“PURO TEATRO”

El domingo 20, a las 20 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen) se presentará la obra “Puro teatro”, con texto y dirección de Sonia Sidoti. Actúan Susana Cruz y Joaquín Rossi.

Se trata de una obra dinámica que expone las miserias y virtudes del sinuoso camino al éxito. Desde el humor, invita a reflexionar sobre las propias ambiciones y muestra cómo la empatía y el amor permiten transitar las situaciones más difíciles con una mejor actitud.

La obra es a beneficio del Teatro. Reservas al 2323-313620