Presentaron la «Agenda de actividades para el fin de semana»



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



LUJANARTE

El jueves 27, a las 19 horas, en Viggiano Vermut (25 de mayo 1101) se inaugura una nueva muestra de “Lujanarte”, con obras de Marta Navarro. La exposición se podrá visitar de miércoles a domingo de 10 a 14:30 y de 19 a 02. Habrá obras a la venta.



MUSICOTECA MUNICIPAL

El jueves 27, de 20 a 23, en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” se realizará una nueva jornada del ciclo Musicoteca, Archivo Musical de Luján, con una escucha especial del segundo volumen del álbum “Ahora nos toca a nosotros”, de la banda local Sin Bozal.

Por otra parte, el sábado 29, de 13 a 17, también en el Museo de Bellas Artes, se estarán recibiendo discos de artistas locales en formato físico.



CONCIERTO DEL ÁRBOL SOLO – “MAGNIFICAT”

El sábado 29, a las 20, en el Santuario Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo. En esta oportunidad se representarán obras de John Rutter que interpretarán la Agrupación Sinfónica de Morón, el Coro de Cámara de Morón, Coro de Mujeres de Morón, Michelle Fogel como solista y el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, bajo la dirección de Pablo Bocchimuzzi.



IV ENCUENTRO CICLO DE ENCUENTRO CORALES “UNLuGAR PARA CANTAR”

El sábado 29, a las 20, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se realizará una nueva edición de encuentros corales “UNLugar para cantar”. Participarán el Coro Polifónico UNLu, con dirección de Sergio Kovachevich y subdirección de María Clara Golía Rojas; el Coro de Cámara Vox Luminis, con dirección de Analía Toledo; y el Ensamble Vocal Femenino de la UNLu, con dirección de María Clara Golía Rojas.

LUJÁN SE MUEVE

El domingo 30, desde las 15, en la Plaza Belgrano frente a la Basílica, se realizará una nueva jornada de “Luján se Mueve” edición Tango, con el elenco de Tango Municipal “Guillermo Pagani” y los profesores Vanesa Pagani y Gustavo Almada. Se recomienda asistir con silla y reposera. Esta actividad se suspende por lluvia.



SEGUNDA MUESTRA AUDIOVISUAL DE CINE Y EDUCACIÓN

Del 2 al 5 de septiembre se desarrollará la Segunda Muestra de Cine y Educación, bajo el lema «Proyectar Memoria, desafiar lo educativo a 50 años del golpe». El evento tendrá sedes en Luján, San Miguel, San Fernando y Moreno, noroeste de la provincia de Buenos Aires, y exhibirá cuarenta materiales audiovisuales, entre largos y cortometrajes, de manera presencial, acompañadas de mesas-debate con estudiantes y docentes, y de manera virtual para todo el país en la plataforma Bafilma, la plataforma audiovisual bonaerense.

La apertura será el Miércoles 2 desde las 17 en el Auditorio central de la Universidad Nacional de Luján (Ruta 5 y Constitución) con la presentación de la muestra y la presencia de autoridades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Ese día se exhibirán cortos y materiales producidos por el Departamento de Educación de la UNLu y el estreno de “Para hacer una película sólo hace falta un arma” (Santiago Sein) sobre el hallazgo de decenas de latas con films creídos perdidos durante la dictadura en la Universidad de Córdoba.



MUSEO DE BELLAS ARTES

En el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), se pueden visitar tres muestras en simultáneo. Las exposiciones se podrán visitar hasta el 6 de septiembre inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17.



Sala Casals

Ensayo Abierto – ARTE[FACTO] – Galería de Arte

La muestra propone ampliar la idea de obra como resultado final para poner en escena también aquello que habitualmente permanece fuera de ella: procesos, registros, bocetos, pruebas y formas de trabajo.

La producción artística se presenta como un sistema abierto, en desarrollo, donde las decisiones, los ensayos y las distintas temporalidades del proceso forman parte de lo que se muestra.

Ensayo Abierto constituye la primera muestra de ARTE[FACTO] – Galería de Arte y funciona también como presentación pública de un proyecto que se encuentra en construcción.



Sala Paladino

Alquimia – Gladys Abitante y Osvaldo KrasmanskiLa exposición reúne las obras de Gladys Abitante y Osvaldo Krasmanski, artistas que comparten una formación y un recorrido, y que encuentran en esta muestra un espacio de diálogo entre sus producciones.

El color y las texturas ocupan un lugar central en sus obras. Pasteles, papeles, acrílicos y otros materiales participan de procesos de experimentación en los que la obra se construye a partir del hacer y de la transformación de la materia.

El encuentro entre ambos artistas parte de una afinidad y de una manera compartida de habitar el arte y la cultura, sin dejar de lado las particularidades de sus recorridos individuales.



Sala Aime

Vestigios de la presencia – Juan Burgos

La exposición de Juan Burgos se construye desde una mirada centrada en la figura humana, la memoria y las marcas que dejan el tiempo y la experiencia.Sus dibujos y pinturas no buscan representar individuos específicos, sino acercarse a aquello que permanece cuando el tiempo, la memoria y el cuerpo han dejado sus huellas. Rostros y cuerpos aparecen como territorios de experiencia, entre la representación y la disolución, entre la materia y el vacío.A través de la línea, la mancha, el color y la superposición de imágenes, las obras construyen espacios donde conviven la observación, el recuerdo y la intuición. La muestra propone un recorrido por la vulnerabilidad, el paso del tiempo y la persistencia de la vida en sus formas más frágiles.



Actividades aranceladas



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 27, a las 20 horas, se realizará el “Concierto abierto”, una presentación de Orquestas Juveniles del profesor Profesor Pato Colella.Entrada gratuita (boletería presencial)

El sábado 29, a las 21 horas, llega la comedia “Terapia Despareja”.Eli y Martín Risotti protagonizan una comedia que combina humor y situaciones cotidianas para retratar, entre sesiones de terapia de pareja, los desafíos de la convivencia y las diferencias que atraviesan toda relación. Entradas: $40.000 (boletería digital)

El domingo 30, a las 19, se presentará el show de baile “Circo de Alba”, de la profesora Albi Ausilio.Una muestra de danza inspirada en el universo del circo, en un espectáculo protagonizado por alumnos del estudio.Entradas: $15.000 (boletería digital)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar



BULZACK JAZZ CAFÉ

El sábado 29, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704), se presentará Paul Dourge Trío. Una noche para disfrutar del jazz en vivo con Abel Rogantini y Diego Alejandro, junto a Paul Dourge Trío. El valor de las entradas es de $20.000, y se consiguen a través de la web www.bulzack.com.ar

TEATRO EL GALPÓN

El domingo 30, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se presentará la obra “La vida es un loop” de Darío Scarnato. Con la actuación de Kiki Cardozo, Luján Biaggini, Ana Astiz, Moro León, Josefina Malusardi, Miguel Tilli, Cecilia Morelli y Mauro Rodríguez. La entrada es a la gorra, destinada a recaudar fondos tras el robo sufrido y se puede reservar al WhatsApp 2323-313620.

Publicado el jueves 27 de agosto de 2026