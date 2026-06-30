Presentaron el libro “Guardián del Arco” de Sergio “Chirola” Roldán

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La Municipalidad informó que, con un salón colmado de vecinos, deportistas, docentes, entrenadores y representantes de instituciones de la comunidad, se realizó en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos” la presentación del libro “Guardián del Arco – Desarrollo de las capacidades y destrezas específicas”, del profesor lujanense Sergio “Chirola” Roldán.

La actividad contó con el acompañamiento del Municipio de Luján, funcionarios, representantes de instituciones deportivas y educativas, además de familiares, amigos y deportistas que fueron formados por Roldán a lo largo de décadas de trabajo, quienes acompañaron la presentación de una obra que constituye un importante aporte al desarrollo teórico y metodológico del entrenamiento específico de arqueros.

Durante la jornada, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin hizo entrega a Roldán de una copia de la Resolución mediante la cual el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal, Educativo y Deportivo la presentación de la obra.

“Es una gran satisfacción poder reconocer a Sergio por su trayectoria y por este valioso aporte a la formación deportiva. Este libro refleja décadas de trabajo, estudio y compromiso con el desarrollo de cientos de deportistas. Desde el Concejo Deliberante acompañamos estas iniciativas que fortalecen a nuestra comunidad y forman parte del impulso al deporte y a sus protagonistas que lleva adelante la gestión del intendente Leonardo Boto”, expresó Vanin.

Durante la presentación, Roldán se mostró profundamente emocionado por el acompañamiento recibido. Familiares, amigos, colegas, ex alumnos y numerosos deportistas que entrenó y formó a lo largo de más de cuarenta años de trayectoria participaron del encuentro, compartiendo junto al autor una jornada cargada de reconocimiento, recuerdos y afecto.

Profesor de Educación Física, entrenador de arqueros, preparador físico y Director Técnico con Licencia Pro, Sergio “Chirola” Roldán cuenta con una extensa trayectoria vinculada al deporte y a la formación de futbolistas. Su obra aborda aspectos técnicos, físicos, tácticos y humanos relacionados con la preparación específica de arqueros, ofreciendo herramientas y metodologías surgidas de una vasta experiencia en el campo deportivo.

Por su parte, César Siror, Secretario de Desarrollo Humano, destacó el valor de la publicación como herramienta de formación y transmisión de conocimientos: “Chirola es un referente del deporte local y una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza. Este libro sintetiza una enorme experiencia profesional y humana, y representa un aporte muy importante para profesores, entrenadores, estudiantes y para toda la comunidad deportiva”.

La presentación se desarrolló en un clima de reconocimiento y celebración, poniendo en valor el aporte de la producción de conocimiento local y el compromiso de quienes dedican su vida a la formación y al desarrollo del deporte en la comunidad.

Publicado el martes 30 de junio de 2026