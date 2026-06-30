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Presentaron el libro “Guardián del Arco” de Sergio “Chirola” Roldán

Deportes

Con gran convocatoria.



Publicado el martes 30 de junio de 2026

La Municipalidad informó que, con un salón colmado de vecinos, deportistas, docentes, entrenadores y representantes de instituciones de la comunidad, se realizó en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos” la presentación del libro “Guardián del Arco – Desarrollo de las capacidades y destrezas específicas”, del profesor lujanense Sergio “Chirola” Roldán.

La actividad contó con el acompañamiento del Municipio de Luján, funcionarios, representantes de instituciones deportivas y educativas, además de familiares, amigos y deportistas que fueron formados por Roldán a lo largo de décadas de trabajo, quienes acompañaron la presentación de una obra que constituye un importante aporte al desarrollo teórico y metodológico del entrenamiento específico de arqueros.

Durante la jornada, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin hizo entrega a Roldán de una copia de la Resolución mediante la cual el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal, Educativo y Deportivo la presentación de la obra.

“Es una gran satisfacción poder reconocer a Sergio por su trayectoria y por este valioso aporte a la formación deportiva. Este libro refleja décadas de trabajo, estudio y compromiso con el desarrollo de cientos de deportistas. Desde el Concejo Deliberante acompañamos estas iniciativas que fortalecen a nuestra comunidad y forman parte del impulso al deporte y a sus protagonistas que lleva adelante la gestión del intendente Leonardo Boto”, expresó Vanin.

Durante la presentación, Roldán se mostró profundamente emocionado por el acompañamiento recibido. Familiares, amigos, colegas, ex alumnos y numerosos deportistas que entrenó y formó a lo largo de más de cuarenta años de trayectoria participaron del encuentro, compartiendo junto al autor una jornada cargada de reconocimiento, recuerdos y afecto.

Profesor de Educación Física, entrenador de arqueros, preparador físico y Director Técnico con Licencia Pro, Sergio “Chirola” Roldán cuenta con una extensa trayectoria vinculada al deporte y a la formación de futbolistas. Su obra aborda aspectos técnicos, físicos, tácticos y humanos relacionados con la preparación específica de arqueros, ofreciendo herramientas y metodologías surgidas de una vasta experiencia en el campo deportivo.

Por su parte, César Siror, Secretario de Desarrollo Humano, destacó el valor de la publicación como herramienta de formación y transmisión de conocimientos: “Chirola es un referente del deporte local y una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza. Este libro sintetiza una enorme experiencia profesional y humana, y representa un aporte muy importante para profesores, entrenadores, estudiantes y para toda la comunidad deportiva”.

La presentación se desarrolló en un clima de reconocimiento y celebración, poniendo en valor el aporte de la producción de conocimiento local y el compromiso de quienes dedican su vida a la formación y al desarrollo del deporte en la comunidad.

Publicado el martes 30 de junio de 2026

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