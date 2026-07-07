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Presentaron 49 proyectos en la Feria Distrital de Ciencias, Arte y Tecnología (ACTE)

Se viene la etapa regional

Nueva edición.



Publicado el martes 7 de julio de 2026

La Municipalidad informó que, con el fin de construir conocimiento de manera colectiva y fortalecer el pensamiento crítico, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Distrital de Ciencias, Arte y Tecnología (ACTE) en el Polideportivo Municipal, en la que se presentaron 49 proyectos de los cuales 17 lograron pasar a la etapa regional.

“Felicitaciones a cada estudiante, a cada docente, a los equipos directivos, a las familias y a quienes hicieron posible esta gran jornada. Un reconocimiento especial a los 17 proyectos que representarán a Luján en la instancia regional. Estamos convencidos de que detrás de cada uno de ellos hay horas de trabajo, dedicación, acompañamiento y mucho entusiasmo”, sostuvo la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni.

La Feria Distrital de Ciencias, Arte y Tecnología (ACTE) es una propuesta que demuestra que la escuela pública es un espacio donde las preguntas, la creatividad, el conocimiento y el compromiso se transforman en proyectos que nacen en las aulas y cobran vida debido al enorme trabajo de estudiantes y docentes.

Durante la ACTE, las y los estudiantes investigan, observan la realidad, se hacen preguntas, buscan respuestas, crean, experimentan y comparten sus aprendizajes.

Se trata de una oportunidad para entender que aprender también es transformar el mundo que nos rodea. La etapa regional se llevará a cabo el 17 de agosto en el Polideportivo Municipal.

Publicado el martes 7 de julio de 2026

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