Presentarán “Subí que te llevo”, una nueva serie sobre cultura, identidad y comunidad

El Municipio de Luján informó que lanzó una nueva propuesta audiovisual titulada “Subí que te llevo – La vuelta al perro”, un ciclo de entrevistas distendidas que busca poner en valor la identidad local a través de relatos, experiencias y miradas de referentes de la comunidad. La iniciativa es impulsada por el actor y productor Diego Mesaglio, con la producción del equipo audiovisual de la Secretaría de Culturas y Turismo y la Coordinación de Proyectos Educativos y Talleres Culturales.

El proyecto consiste en segmentos que combinan turismo, cultura y patrimonio, ofreciendo conversaciones cercanas que permiten redescubrir Luján desde la voz de figuras destacadas de distintos ámbitos. Cada entrega tiene como objetivo recorrer historias personales y memorias colectivas que enriquecen la agenda cultural de la ciudad.

La primera edición del ciclo tiene como protagonista a Lucas Castromán, quien inaugura esta serie de encuentros que, mes a mes, contará con la participación de referentes de la política, el deporte y la cultura de Luján.

La charla completa ya se encuentra disponible y puede verse en el siguiente enlace:

https://youtu.be/NNC8io-S4h4?si=PmOPJ9zeUJgtGDp6