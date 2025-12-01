Lunes 1 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 25°C
  • H: 57%
  • P: 1008
  • V: Oste Sudoeste

Presentarán “Subí que te llevo”, una nueva serie sobre cultura, identidad y comunidad

Proyecto audiovisual

Un ciclo de entrevistas que busca poner en valor la identidad local a través de relatos.



Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025
El Municipio de Luján informó que lanzó una nueva propuesta audiovisual titulada “Subí que te llevo – La vuelta al perro”, un ciclo de entrevistas distendidas que busca poner en valor la identidad local a través de relatos, experiencias y miradas de referentes de la comunidad. La iniciativa es impulsada por el actor y productor Diego Mesaglio, con la producción del equipo audiovisual de la Secretaría de Culturas y Turismo y la Coordinación de Proyectos Educativos y Talleres Culturales.

El proyecto consiste en segmentos que combinan turismo, cultura y patrimonio, ofreciendo conversaciones cercanas que permiten redescubrir Luján desde la voz de figuras destacadas de distintos ámbitos. Cada entrega tiene como objetivo recorrer historias personales y memorias colectivas que enriquecen la agenda cultural de la ciudad.

La primera edición del ciclo tiene como protagonista a Lucas Castromán, quien inaugura esta serie de encuentros que, mes a mes, contará con la participación de referentes de la política, el deporte y la cultura de Luján.

La charla completa ya se encuentra disponible y puede verse en el siguiente enlace:

https://youtu.be/NNC8io-S4h4?si=PmOPJ9zeUJgtGDp6

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.