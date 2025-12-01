Presentarán “Subí que te llevo”, una nueva serie sobre cultura, identidad y comunidad
Proyecto audiovisual
Un ciclo de entrevistas que busca poner en valor la identidad local a través de relatos.
El proyecto consiste en segmentos que combinan turismo, cultura y patrimonio, ofreciendo conversaciones cercanas que permiten redescubrir Luján desde la voz de figuras destacadas de distintos ámbitos. Cada entrega tiene como objetivo recorrer historias personales y memorias colectivas que enriquecen la agenda cultural de la ciudad.
La primera edición del ciclo tiene como protagonista a Lucas Castromán, quien inaugura esta serie de encuentros que, mes a mes, contará con la participación de referentes de la política, el deporte y la cultura de Luján.
La charla completa ya se encuentra disponible y puede verse en el siguiente enlace:
Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025