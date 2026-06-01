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Presentarán en la UNLu un libro sobre la alimentación

Salud

Este martes a las 15 horas.



Publicado el lunes 1 de junio de 2026

Mañana martes 2 de junio, a las 15 horas en el hall del Pabellón “Scalabrini Ortiz” de la Sede Central de la UNLu, se presentará el libro “Aprender mientras jugamos con los alimentos. Los beneficios de una alimentación saludable”.

Esta publicación de la Editorial de la UNLu (EdUNLu), que tiene como directora a Cecilia Csernoch y como codirector a Juan Andrés Perez, responde al interrogante “¿Cómo influye lo que comemos en nuestra salud?” brindando herramientas prácticas para entender el valor de los alimentos, aprender a leer etiquetas y comprender cómo nuestros hábitos impactan en el bienestar cotidiano.

Lejos de ser un manual teórico, esta obra se nutre de experiencias reales de trabajo comunitario desarrolladas por docentes del Departamento de Tecnología de la Universidad Nacional de Luján, en conjunto con profesionales del Municipio.

La propuesta nace en el marco de un Proyecto de Extensión, e invita a referentes y educadores a integrar nuevas estrategias y metodologías de trabajo en su labor diaria para impulsar, a través del juego, un cambio positivo en la salud de su comunidad.

Los lectores encontrarán una guía con actividades lúdicas listas para replicar en cualquier institución que aloje niñas, niños y adolescentes, diseñadas para dar los primeros pasos hacia una alimentación consciente de manera divertida y significativa.

Los autores invitan a quienes se interesen por la propuesta a “sumar estos recursos a sus trabajos y a convertirse en agentes de cambios”.

Publicado el lunes 1 de junio de 2026

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