Presentan proyecto sobre el cupo laboral trans para la Universidad Nacional de Luján

El Sindicato NoDocente de la Universidad de Luján Atunlu, elevó una nota al Honorable Consejo Superior de la Casa de Estudio solicitando el cupo laboral Trns: Travestis, Transexuales y Transgéneros, en esta Universidad. Karina López, Secretaria de Capacitación del Sindicato se refirió a este pedido y explicó que en primera instancia el proyecto debe ser tratado por la Comisión de Interpretación y Reglamento. «Este proyecto se viene gestando hace más de dos años en la Subcomisión de Género de Atunlu a partir de lo que viene pasando en la sociedad. Nosotros tenemos algunos marcos más allá de los tratados internacionales, sobre la igualdad y la inclusión. Tenemos también la Ley Provincial, las adhesiones de casi todos los municipios donde la UNLU tiene sede, tenemos también lo que está sucediendo en otras Universidades Nacionales, donde en algunas está aprobado ya y en otras se está tratando en este momento. Nos parece que es el momento de incluir alguna estrategia para lo que es toda la política de inclusión y también la igualdad dentro de la UNLu», detalló López.

Explicó que han estado en contacto y en diálogo con esta comunidad trans, travesti, y aseguró que se trata de un grupo de personas muy golpeadas, excluidas de sus casas, sus estudios. «La realidad es que estas personas son constantemente víctimas, no solo de la discriminación, de la estigmatización sino también de una vulnerabilidad social», aseveró.

En cuanto a las respuestas dadas por esta comunidad, Karina López consideró que hay una línea invisible, del derecho y poder hacer efectivo el derecho. «Nosotros debemos avanzar a una transformación de una sociedad que rompa el sistema binario, biologicista, que mantiene excluídas a las disidencias», argumentó. En ese sentido, comentó que se ha comenzado a discutir adentro de las instituciones afín de lograr la inclusión.

«Nosotros lo que estamos intentando en tender un puente entre las comunidades trans que tenemos en todas las ciudades donde hay sede, estas medidas siempre son temporales. No tenemos que pensar que hay un cupo, no está bueno porque sino como sociedad no estamos pensando en cambiar», proyectó pensando en el corto, mediano plazo con el objetivo de una transformación real y efectiva. Por lo que, llamó a reflexión de pensar en esta comunidad, y ponerse en su lugar, que han sufrido la estigmatización toda su vida por no cumplir con los mandatos que la sociedad impone.

Por otro lado, también se refirió al proyecto Nadia Largo Licenciada en Trabajo Social, quien se desempeña en el Departamento de Servicios Sociales del Centro Regional de San Miguel. Expresó que en cuanto a lo laboral la discriminación es permanente y se trata de un derecho básico que es trabajar. «El trabajo habilita a otros derechos como la salud, a la seguridad social que permiten a acceder a tratamientos, a diferentes cosas que se desprenden del empleo. Más allá de que hay una Ley de Identidad de Género en nuestro país hace algunos años ha habido la necesidad de que además de esa ley haya una garantía de que haya lugar y cupo de acceso al trabajo», relató.

«Es muy importante tener la palabra de las personas trans dentro del sistema educativo», consideró la Licenciada y trabajadora de la Universidad. En ese sentido, aseveró que es una demanda también por parte de la comunidad trans. «Esto va habilitar más libertad para las personas que han querido ingresar y no han podido, que tienen barreras para hacerlo y también hay personas que hoy en día trabajan en la Universidad y estudian, y son personas trans y no han podido decir su identidad por la discriminación, la violencia», concluyó.

Publicado el sábado 10 de octubre de 2020