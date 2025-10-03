Presentan la «Agenda de actividades para el fin de semana»

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

LUJÁN VIRREINAL



El jueves 2, a las 19 horas, se llevará a cabo el encuentro Charlas en el Museo de la Ciudad (San Martín 53): “Pedro de Mendoza y el Capitán Luján: una expedición a los inicios” por Jesús Binetti.

La actividad se enmarca en Luján Virreinal, una iniciativa que se centra en las celebraciones de Luján Rumbo a los 400 años y que destaca la historia, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

HOMENAJE A MERCEDES SOSA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE PEÑA DE LAS COMADRES

El viernes 3, a las 20 horas, en el Centro Cultural M. D° Ana de Matos (Paseo Calelián 1135) se realizará una edición especial de la Peña de las Comadres con el objetivo de homenajear a la gran Mercedes Sosa, a 90 años de su nacimiento este 2025 y a 60 de su consagración en el Festival de Cosquín.

La grilla está compuesta por los siguientes artistas: Dúo Quimera, Alejandro Espinosa y Marta González, Lidia Barroso junto a Mario Tierno, Ronda Coplera, Mauricio Miglioranza y Natalia Sánchez.

Durante la jornada se dará un espacio de canto colectivo en un bloque llamado “Todas las voces todas”. La propuesta contempla las canciones Luna Tucumana y Canción con Todos, que serán acompañadas por los músicos y músicas locales Agustín Trípoli, Julián López, Flor Miguez, Manuel Carro, Vanesa González y Regina Angulo.

En danza, se presentarán Ailén Melany Bustamante y Compañía de danzas Munayki. También estará presente el colectivo gráfico Casi Un Bondi con pegatinas y estampas y la Fundación Mercedes Sosa con un puesto de venta de libros, remeras y vinos. El buffet estará a cargo de la Asociación Civil Orquesta Parque Lasa.





51° PEREGRINACIÓN JUVENIL

El sábado 4 y domingo 5, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” se llevará a cabo la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján, en la que se estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad.



Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 3, a las 21 horas, “Un poco de Viba, gran zapada en vivo”. Este año VIBA se inspira en la «Gran zapada en vivo» que realizan los creadores del programa de streaming «Un poco de ruido» donde convocan a bandas de cumbia a tocar en vivo. Este show tendrá invitados especiales, música y mucho baile. El valor de la entrada es de $10.000.

El domingo 5, a las 19 horas, “Mujererio, voces y cuerpo”. Es un espectáculo en el que la música y las voces, se entrelazan con poemas y textos en una puesta en escena sútil y poética. Arreglos vocales a capella, ocho cantoras en el escenario como solistas, dúos, tríos, tutti. Cada canción es un mundo con su sonoridad y su puesta en escena particular. Repertorio de canciones argentinas y latinoamericanas, autores como Violeta Parra y los Hnos. La entrada tiene un costo de $20.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

TANGOS QUE SEPAMOS TODOS

El viernes 3, a las 21.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) tendrá lugar “Tangos que sepamos todos” a cargo de Susana y Fernando Herrera.

La entrada tiene un valor de $10.000. Para reservas, comunicarse al 2323 678722.

Publicado el viernes 3 de octubre de 2025