Presentan la Agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

PARQUE INVERNAL LUJÁN

Hasta el 1° de agosto, de 12 a 18 horas en el Parque San Martín, se desarrollará el Parque Invernal Luján (PIL).



La propuesta cuenta con actividades para todas las edades, como el Campamento Aventura, donde las infancias podrán jugar, explorar y aprender en laberintos, puentes colgantes, redes y palestras; RecreArte, un espacio de propuestas lúdicas que contará con juegos inflables, metegol y mucho más.

También habrá un auditorio con espectáculos gratuitos en vivo todos los días:

Jueves 30A las 14 y 16 horas: El show de los Ta Te Ti

Viernes 31 A las 14 y 16 horas: se presentará el Payaso Tertulio.

Sábado 1De 15 horas: K-Pop

Además habrá feria de emprendedores, un patio gastronómico con múltiples opciones, y otros atractivos.



CICLO DE CINE DE TERROR EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

En el marco de las vacaciones de invierno, llega al Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) una nueva edición de “Flashback Terror II – La Venganza”, el ciclo que reúne producciones audiovisuales internacionales y locales contemporáneas del cine fantástico, de terror y bizarro.

Con entrada libre y gratuita, cada jornada comenzará con un clásico del género y continuará con una película argentina, seguida de una charla abierta con realizadores, actores o integrantes del equipo técnico.

El viernes 31, a las 15 horas, se proyectará Mal gusto (1987), de Peter Jackson; y a las 17 horas, La Forma del Bosque, de Gonzalo Mellid.

El sábado 1, a las 15: Hold the Fort (2025); y a las 17: Pussycake, de Pablo Parés.

70° EDICIÓN DE LA PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DE COPACABANA

El domingo 2, Luján será sede de una nueva edición de la Peregrinación de la Virgen de Copacabana a la Basílica Nacional.

Organizada por la Pastoral Boliviana, la jornada comenzará a las 9 horas con un acto cívico. A las 10 se realizará la salida de la cripta, y a las 10.15 el rezo del Santo Rosario. La Santa Misa, presidida por el Obispo Jorge Rubén Lugones, se celebrará a las 11.

Finalizada la celebración religiosa, a las 12 horas tendrá lugar la tradicional procesión de las imágenes religiosas y la bendición final.

En paralelo, desde el mediodía se desarrollará la tradicional entrada folklórica, que partirá desde la av. Nuestra Sra. de Luján con la participación de comunidades, fraternidades y familias que rendirán homenaje a la Virgen de Copacabana con danzas, música y coloridos estandartes. Además, el evento contará con un patio gastronómico con platos tradicionales de la cultura boliviana sobre la calle San José.

En cuanto a la organización del desfile, el ingreso de las fraternidades se realizará por las calles Dr. Real, Cervantes y Ugarte, desde donde se concentrarán para el inicio de la celebración.

Por otro lado, la tradicional entrada folklórica comenzará sobre la avenida Nuestra Señora de Luján. Desde allí, las fraternidades avanzarán hasta 25 de mayo, para luego doblar en 9 de julio y continuar hasta la calle San Martín, pasando frente a la Basílica Nacional de Luján. Continuarán por Lezica y Torrezuri hasta calle 25 de Mayo, donde finalizará el desfile.

MUESTRA SALVE ATADURA EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

En la Sala Aime del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863), se encuentra disponible la exposición “Salve Atadura” de la artista Emilia Sibolich.

La muestra reúne una serie de pinturas donde la artista desarrolla un lenguaje visual de fuerte impronta simbólica. A través de escenas de atmósferas suspendidas y personajes cuidadosamente construidos, la exposición propone un recorrido por un universo donde conviven la sensibilidad, la tensión y la reflexión, invitando al visitante a establecer su propio diálogo con las obras.

«Salve atadura» podrá visitarse hasta el sábado 8 de agosto inclusive, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.



MUSEO CASA AMEGHINOEl Museo Casa Ameghino (Las Heras 466), la casa de los hermanos Florentino, Juan y Carlos Ameghino, se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 16 horas.Se trata de la casa donde comenzaron las investigaciones sobre la megafauna del pleistoceno que marcaron un hito para la ciencia argentina.El museo resguarda más de 3.000 piezas fósiles y es considerado la Cuna de la Paleontología Nacional.

COMPLEJO MUSEOGRÁFICO PROVINCIAL ENRIQUE UDAONDOEn el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se podrá recorrer toda nuestra historia. Durante el receso invernal, ofrecerá actividades especiales para las infancias. El ingreso es con bono contribución.HorariosMiércoles a viernes: de 11 a 17 horas.Sábados y domingos: de 10 a 18 horas.Vacaciones de invierno en el Museo Udaondo: entre juegos y tradicionesEl viernes 31 de julio, a las 11, se desarrollará una propuesta para revivir los juegos tradicionales que marcaron nuestra historia mediante desafíos lúdicos y actividades para compartir en familia.Lugar: Patios del Museo Colonial. En caso de lluvia, la actividad se realizará en el Salón Cultural.

Actividades aranceladas



MONET INMERSIVO

En el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, se presenta la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, con proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

La muestra se podrá visitar hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. El costo general de las entradas es de $15.000. Jubilados, estudiantes y menores abonan $10.000. Descuentos para grupos.

Las entradas se consiguen en la boletería del museo.



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

Programación especial vacaciones de invierno:

El jueves 30, a las 14:30 llega “Imaginando vuelo”, de La Tamarí Circo. Un espectáculo circense con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación. Entrada gratuita (boletería presencial)



A las 16:30, se presentará la obra infantil “Azuria, el despertar de Lira”. Una historia fantástica protagonizada por Lira, una joven que emprende un viaje de descubrimiento en un universo lleno de magia, aventuras y personajes inolvidables.Entradas: $15.000 (boletería digital y presencial)



El viernes 31, a las 14:30, el grupo Carne de Cañón presentará un show de payasos “El pinchador de globos”. Humor, juegos y participación del público se unen en un espectáculo pensado para compartir una tarde de diversión en familia.Entrada gratuita (boletería presencial)



A las 16:30, llega “Varieté de títeres” de Pablo Sáez. Una propuesta que reúne distintas historias y personajes en un espectáculo de títeres para toda la familia, con humor, imaginación y participación del público.Entradas: $10.000 (boletería digital y presencial)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar



COCOLOCO MULTIESPACIO INFANTILDurante las vacaciones de invierno también habrá propuestas para las infancias en Cocoloco Multiespacio Infantil (Los Claveles 684, barrio La Loma).Colonia de Invierno «Chocolate con Leche»Hasta el 31 de julio, con actividades lúdicas, artísticas y de movimiento destinadas a niños de 3 a 8 años.Más información: 2323-642520.

TEATRO WALGON

El jueves 30, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se presentará “Será hasta mañana”, de Alejadro Espinosa. La obra invita a acompañar a Noemí y Zulma, dos mujeres unidas por más de cuarenta años de convivencia, afectos, secretos y una despedida tan inesperada como profundamente humana. Una obra breve, sensible y con momentos de humor que deja resonando una pregunta: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de despedirte de alguien antes de partir? El valor general de la entrada es de $25.000 y se puede conseguir a través del siguiente link https://www.tikzet.com/events/sera-hasta-manana

WORKSHOP “RETRATO CREATIVO Y VINITO” EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURESEl sábado 1 de agosto, de 18 a 20 horas, en la Biblioteca Jean Jaures (Lavalle 758), se realizará el workshop “Retrato creativo y vinito”, con la coordinación de Jimena Molina Diseñadora.Una jornada de búsqueda y exploración artística pensada para conectar con tu creatividad. Un espacio diseñado para hacer una pausa, aprender algo nuevo y crear tu propia obra, disfrutando de un ambiente relajado con degustación de vino y algo más. No se necesita experiencia previa, incluye materiales y copa de vino. El costo es de $20.000 por persona. La actividad es con cupos limitados, por eso las reservas se realizan al 2325414859. Organizan Vir Torretta y Flor Laballos.

SUPER JUMP EN LUJÁN WALK

Hasta el 23 de agosto, en Luján Walk (Roberto Payró 198 esquina Mario Bravo), estará instalado el Parque Inflable “Super Jump”, con más 1.200 m2 de inflables, obstáculos, toboganes y desafíos para todas las edades (a partir de 3 años). Las entradas, con valores desde los $23.000, se pueden comprar de forma online a través del siguiente link: https://superjumpok.com/producto/lujan/

Publicado el viernes 31 de julio de 2026