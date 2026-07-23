Presentan la agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



PARQUE INVERNAL LUJÁN

Hasta el 1° de agosto, de 12 a 18 horas en el Parque San Martín, se desarrollará el Parque Invernal Luján (PIL).

La propuesta cuenta con actividades para todas las edades, como el Campamento Aventura, donde las infancias podrán jugar, explorar y aprender en laberintos, puentes colgantes, redes y palestras; RecreArte, un espacio de propuestas lúdicas que contará con juegos inflables, metegol y mucho más.

También habrá un auditorio con espectáculos gratuitos en vivo todos los días:

Jueves 2314 horas: Imaginando Vuelo16 horas: De la cabeza

Viernes 24 A las 14 y 16 horas se presentará el Payaso Tertulio.

Sábado 25De 14 a 17 horas: competencia de freestyle

Domingo 26De 14 a 17 horas: competencia de freestyle

Lunes 2715 horas: Enredados

Martes 2814 horas: En tiempos de copas16 horas: Mundo Redondo

Miércoles 2914 horas: El Salto Mortal16 horas: El pinchador de globos

Además habrá feria de emprendedores, un patio gastronómico con múltiples opciones, y otros atractivos.

CICLO DE CINE DE TERROR EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

En el marco de las vacaciones de invierno, llega al Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) una nueva edición de “Flashback Terror II – La Venganza”, el ciclo que reúne producciones audiovisuales internacionales y locales contemporáneas del cine fantástico, de terror y bizarro.

Con entrada libre y gratuita, cada jornada comenzará con un clásico del género y continuará con una película argentina, seguida de una charla abierta con realizadores, actores o integrantes del equipo técnico.

El viernes 24, a las 15 horas, se proyectará Evil Dead II (1987), de Sam Raimi; y a las 17 horas, El Desarmadero, de Eduardo Pinto.

El sábado 25, a las 15: Los payasos asesinos del espacio exterior (1988), de Stephen Chiodo; y a las 17: 7 Vidas, de Alejo Rébora.

Este ciclo continúa la semana siguiente.

INVIERNO EN LA BIBLIOTECA POPULAR CARLOS KEEN

El viernes 24, en la Biblioteca Popular Carlos Keen (José C. Paz 393, esquina General Paz y Sarmiento), a las 16, habrá un show en vivo de “Wipimix”, con narración de cuentos y música en vivo.

La biblioteca permanecerá abierta de 12 a 19. Los talleres son a partir de los 7 años, sin límite de edad. Se invita a llevar algo para compartir una merienda.

MUESTRA SALVE ATADURA EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

En la Sala Aime del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863), se encuentra disponible la exposición “Salve Atadura” de la artista Emilia Sibolich.

La muestra reúne una serie de pinturas donde la artista desarrolla un lenguaje visual de fuerte impronta simbólica. A través de escenas de atmósferas suspendidas y personajes cuidadosamente construidos, la exposición propone un recorrido por un universo donde conviven la sensibilidad, la tensión y la reflexión, invitando al visitante a establecer su propio diálogo con las obras.

«Salve atadura» podrá visitarse hasta el sábado 8 de agosto inclusive, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.

MUSEO CASA AMEGHINOEl Museo Casa Ameghino (Las Heras 466), la casa de los hermanos Florentino, Juan y Carlos Ameghino, se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 16 horas.Se trata de la casa donde comenzaron las investigaciones sobre la megafauna del pleistoceno que marcaron un hito para la ciencia argentina.El museo resguarda más de 3.000 piezas fósiles y es considerado la Cuna de la Paleontología Nacional.COMPLEJO MUSEOGRÁFICO PROVINCIAL ENRIQUE UDAONDOEn el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se podrá recorrer toda nuestra historia. Durante el receso invernal, ofrecerá actividades especiales para las infancias. El ingreso es con bono contribución.HorariosMiércoles a viernes: de 11 a 17 horas.Sábados y domingos: de 10 a 18 horas.Vacaciones de invierno en el Museo Udaondo: entre juegos y tradicionesEl viernes 24 de julio, a las 11, se desarrollará una propuesta para revivir los juegos tradicionales que marcaron nuestra historia mediante desafíos lúdicos y actividades para compartir en familia.Lugar: Patios del Museo Colonial. En caso de lluvia, la actividad se realizará en el Salón Cultural.

Actividades aranceladas

MONET INMERSIVO

En el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, se presenta la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, con proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

La muestra se podrá visitar hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. El costo general de las entradas es de $15.000. Jubilados, estudiantes y menores abonan $10.000. Descuentos para grupos.

Las entradas se consiguen en la boletería del museo.



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

Programación especial vacaciones de invierno:

El jueves 23, a las 14:30 llega “El salto mortal”, un show de payasos de Carlos Scappatura. Humor, juegos y participación del público se combinan en un espectáculo pensado para que chicos y grandes compartan una tarde de risas.Entrada gratuita (boletería presencial)



A las 16:30, se presentará el unipersonal de títeres “El Juglar, Jugando cuentos”. A través de títeres, relatos y humor, el espectáculo recupera historias tradicionales para invitar al público a imaginar y jugar con los cuentos de siempre.Entradas $20.000 (boletería digital y presencial)



El viernes 24, a las 14:30, La Tamarí festeja “10 años de circo”. La compañía celebra una década de trayectoria con un espectáculo que reúne acrobacias, humor y distintas disciplinas circenses para toda la familia.Entrada gratuita (boletería presencial)



A las 16:30, llega la obra de teatro “Pinocho”, una adaptación del clásico cuento de Carlo Collodi que invita a seguir las aventuras del muñeco de madera en un espectáculo pensado para disfrutar en familia.Entradas: $15.000 (boletería digital y presencial)



El sábado 25, a las 16, se presentará “La Granja, el recital”, un show musical infantil con los personajes de La Granja, que llevarán al escenario canciones, juegos y mucho humor en un espectáculo interactivo para cantar y bailar en familia.Entradas $20.000 (boletería digital y presencial)



El domingo 26, a las 20, se realizará la Muestra de invierno del Estudio de baile Espacio Fénix. El estudio presenta una muestra con coreografías de distintos estilos interpretadas por alumnos de todas las edades, como cierre del trabajo realizado durante la primera parte del año.Entradas: $15.000 (boletería digital y presencial)



Lunes 27, a las 14:30 y 16:30, se presentará el show musical de las Guerreras K-Pop. Inspirado en el fenómeno mundial del K-Pop, el espectáculo combina música, coreografías y personajes en una propuesta pensada para que chicos y adolescentes disfruten de un show con toda la energía de la cultura pop coreana.Entradas desde $25.000 (boletería digital y presencial)



El martes 28, a las 14:30, llega la obra “Explorador”. Un espectáculo infantil que invita a emprender una aventura llena de desafíos, imaginación y descubrimientos, donde el valor de la curiosidad y el trabajo en equipo acompañan cada paso del viaje.Entradas: $20.000 (boletería digital y presencial)



A las 16:30, “Un invierno de película” de la Compañía de Teatro Musical de Luján. Canciones inolvidables del cine llegan al escenario en un espectáculo que combina música, baile y personajes para disfrutar en familia. Entradas $25.000 (boletería digital y presencial)



El miércoles 29, a las 14:30, llega el musical infantil “Mario y las princesas”. Los personajes llegan al escenario con canciones, humor y aventuras para disfrutar en familia. Entradas: $20.000 (boletería digital y presencial)



A las 16,30, se presentará “Juguetes en acción”, una obra infantil musical. Una historia protagonizada por juguetes que cobran vida para emprender una divertida aventura, donde la imaginación, la amistad y los juegos de siempre son los grandes protagonistas.

Entradas: $20.000 (boletería digital y presencial)

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

COCOLOCO MULTIESPACIO INFANTIL

Durante las vacaciones de invierno también habrá propuestas para las infancias en Cocoloco Multiespacio Infantil (Los Claveles 684, barrio La Loma).Colonia de Invierno «Chocolate con Leche»Hasta el 31 de julio, con actividades lúdicas, artísticas y de movimiento destinadas a niños de 3 a 8 años.Una tarde de juegos en CocolocoSábado 25 de julio, de 14 a 17 horas. Una propuesta para disfrutar en familia con juegos, actividades creativas, arte, cortometrajes y espacios de encuentro.Más información: 2323-642520.



TALLER “EL ALFAJOR DE TUS SUEÑOS” EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURESEl viernes 24, a las 15 horas, en la Biblioteca Popular Jean Jaurès (Lavalle 759) se realizará el taller «El alfajor de tus sueños», una propuesta de creatividad para mamás, abuelas, hijos y nietos a partir de los 8 años.Organizado por Sabores que cuentan y Ankemi Artesanías, el taller invita a imaginar un alfajor que todavía no existe y convertirlo en una obra realizada con papeles, colores y distintos materiales. Al finalizar, los participantes podrán recorrer la «Alfajorería imaginaria», una muestra con todas las creaciones realizadas durante la actividad.Más información: 2323-202828.



TEATRO EL GALPÓN

El sábado 25, a las 20.30 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen), se presentará la obra “La vida es un loop” de Darío Scarnato. Con la actuación de Paola Ferrero, Ayelén Banfi, Moro León, Cadi Chiva, Josefina Malusardi, Miguel Tilli, Gabriel Alfonsín, Rosario Salas, Mauro Rodríguez y Ana Astiz. El valor de las entradas anticipadas es de $15.000 y se pueden reservar al WhatsApp 2323-274969.

Publicado el jueves 23 de julio de 2026