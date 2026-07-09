Presentan la «Agenda de actividades» para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN EL MUSEO UDAONDO

El jueves 9, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) permanecerá abierto de 10:30 a 18, y ofrecerá una jornada especial para disfrutar en familia, con propuestas culturales y patrimoniales por el Día de la Independencia.



A las 15 se presentará el Ballet Municipal de Folklore Agenda de actividades para el fin de semana“Mabel Luján”, que brindará un espectáculo de danzas tradicionales argentinas, evocando las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad nacional y de las celebraciones patrias.

Además, durante toda la jornada, las y los visitantes podrán recorrer libremente las salas históricas del Museo, entre ellas la exposición permanente “Luchas por la Independencia”, que propone una mirada sobre el proceso emancipador, las campañas militares y el protagonismo de distintos actores sociales en la construcción de la independencia argentina.

En la muestra se exhiben piezas de gran valor histórico vinculadas a este período, entre las que se destacan el chaleco de uso civil de Manuel Belgrano, un poncho de lana de alpaca que perteneció a José de San Martín y la bandera de San Andrés utilizada por el Almirante Guillermo Brown como insignia durante las primeras acciones navales de la historia argentina.

Quienes visiten el Museo podrán conocer también la historia de la Casa del Cabildo, sede del antiguo Cabildo de la Villa de Luján y considerada un “Hito de la Argentinidad”, así como la denominada “Casa del Virrey”, donde funcionó el Real Estanco de Tabaco y Naipes, una de las primeras instituciones administrativas de la región pampeana.

PEÑA FOLCLÓRICA EN OPEN DOOR

El jueves 9, a las 13, en el Deportivo Social Club de Open Door (Córdoba y Tucumán), se realizará una gran Peña Folclórica. A lo largo de la tarde se presentará el Ballet Alma Gaucha, el grupo de Teatro de Infancias del Club representará escenas del Martín Fierro y habrá artistas invitados. Las mesas y las porciones de locro se pueden reservar al 11-5709-6599. La cantina tendrá locro, empanadas y vino. Todo lo recaudado será a beneficio del Deportivo Social Club de Open Door.



LUJANARTE

El jueves 9, a las 19 horas, en Viggiano Vermut (25 de Mayo 1101) se inaugura una nueva muestra, donde se expondrán obras de Isabel Gowland. La exposición se podrá visitar de martes a domingos de 10 a 14 horas, y de 17 a 2 am.

Actividades aranceladas

MONET INMERSIVO

En el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, se presenta la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, con proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

La muestra se podrá visitar hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. El costo general de las entradas es de $15.000. Jubilados, estudiantes y menores abonan $10.000. Descuentos para grupos.

Las entradas se consiguen en la boletería del museo.



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 10, a las 20:30, llega “Total Anormalidad”, un show de stand up unipersonal que combina actualidad, observación y humor para reflexionar sobre la realidad cotidiana desde una mirada crítica e irónica de Adrián Stoppelman, el reconocido humorista y guionista. El costo de las entradas es de $20.000 y se consiguen tanto boletería digital como presencial.



El sábado 11, a las 17:30 y 19:30, se presentará “Fuera de serie”, la muestra de baile de los alumnos de Attitude Studio, que reunirá distintas coreografías y estilos, compartiendo con el público el trabajo realizado durante el año. El valor de las entradas es de $15.000. Se consiguen en boletería digital y presencial.



El domingo 12, a las 19 y 20:30, el Estudio de danzas DanzArt presenta “Clase Abierta”. Alumnos de danza y tela acrobática compartirán en escena el trabajo realizado durante el año en una jornada abierta para familias y público en general, donde el aprendizaje y la expresión artística serán los protagonistas. El costo de las entradas es de $18.000 y se consiguen tanto boletería digital como presencial.



El martes 14, a las 20:30, Vivencias Estudio de Danzas, de Rocío Otero, presenta “Auténtica”, la muestra coreográfica de mitad de año reúne a las y los alumnos del estudio en una propuesta que refleja el trabajo, el aprendizaje y las experiencias compartidas durante la primera parte del año, a través de distintas coreografías. Las entradas tienen un valor de $22.000. Se consiguen en boletería digital y presencial.



El miércoles 15, a las 20, llega la obra de teatro infantil “Azuria, el despertar de Lira”, una historia fantástica protagonizada por Lira, una joven que emprende un viaje de descubrimiento en un universo lleno de magia, aventuras y personajes inolvidables. Las entradas cuestan $15.000 y se consiguen únicamente en boletería presencial.

Horarios de boletería

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar



TEATRO WALGON

El viernes 10, a las 17, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), se realizará un Taller de Teatro y Movimiento para Infancias de 5 a 8 años. Esta actividad requiere inscripción previa al 2323-678722.



EL CINE Y SUS CANCIONES EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURES El domingo 12, a las 18 horas, en la Biblioteca Popular Obrera Jean Jaurès (Lavalle 758), se realizará una tarde de canciones y películas. Daniel Moreno, Paula Santillán, Pablo Calmejane y Nacho Ibañez interpretarán temas de Cría Cuervos, Doña Flor y sus dos maridos, Átame, La balada del pistolero, Amores Perros, Gilda, La Casa de Papel, Coco, Roma, El Jockey y un bonus track coral con coordinación de Carlos Ghioni. El bono contribución es de $10.000 y las entradas se reservan al WhatsApp 2323-510515 o al 11-6802-4535.

Publicado el jueves 9 de julio de 2026