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Presentan la «Agenda de actividades para el fin de semana»

Todos los días.



Publicado el jueves 2 de julio de 2026


Agenda de actividades para el fin de semana
El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

MUSICOTECA: ARCHIVO MUSICAL DE LUJÁN
El jueves 2, de 20 a 23 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Felix de Amador (9 de julio 863), se llevará a cabo una jornada de escucha de los discos de los artistas locales Nacho Castellón y Tute Echevarne, en el marco del Proyecto Cultural “Musicoteca – Archivo Musical de Luján”, de los Talleres Culturales del Municipio.
Además, el sábado 4, de 14 a 18, también en el Museo de Bellas Artes, se recibirán discos en formato físico, y se realizará un encuentro para evacuar dudas y charlar sobre el proyecto de Musicoteca.

LUJANARTE 
El viernes 3, a las 16 horas, en Café Plaza (Mariano Moreno 1070) se inaugura una nueva muestra, donde se expondrán obras de Marta Braiotta y Claudia Gallesio. Habrá obras en venta.
Por otro lado, el sábado 4, a las 16, en la Biblioteca Jean Jaurès (Lavalle 759), se realizará el conversatorio “El arte en palabras” con Alejandro Boim.

“TODAS LAS VOCES” TALLER LITERARIO
El sábado 4, a las 15.30 horas, en el Museo Udaondo (Lezica y T), se llevará a cabo el tercer encuentro de “Todas las voces”, un nuevo recorrido en el que dialogarán el patrimonio, la literatura y la memoria social de Luján.

Esta nueva edición se titula “Intereses en juego: Siglo XIX, mujeres federales y unitarias”, y estará a cargo de Mariángeles Arnaiz y Nora Pampin. Destinado al público general, el proyecto “Todas las voces” busca promover la reflexión colectiva sobre la historia local, desde perspectivas inclusivas y contemporáneas, fortaleciendo el vínculo entre comunidad y museo.

Actividades aranceladas
MONET INMERSIVO
En el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, se presenta la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, con proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

La muestra se podrá visitar hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. Las entradas se consiguen en la boletería del museo. 
TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 2, a las 19 horas, se presenta “Somos Música” de la Escuela de Arte. Una muestra musical que reunirá distintas propuestas artísticas en una presentación abierta al público. La entrada es gratuita y se retira por la boletería del Teatro.
El viernes 3, a las 17, Nyla Dance School presenta “Constelaciones”, un show Inspirado en el universo y la conexión entre las personas, el espectáculo reúne a alumnos de distintas edades y disciplinas en una puesta que combina danza, música y narrativa. Una puesta en escena que celebra el encuentro a través del arte. El valor de la entrada es de $15.000 (boletería digital y presencial).

El sábado 4, a las 21, llega “Capítulo 20”, un show de  la Escuela de danza Chantal Aiello. En el marco de su 20° aniversario, el Studio de Arte Chantal Aiello presenta un espectáculo que recorre su historia a través de la danza. La propuesta reúne a distintas generaciones de bailarines con coreografías de danza clásica, contemporánea, jazz y comedia musical. El costo de las entradas es de $25.000 (boletería digital y presencial).

El domingo 5, a las 18, la Escuela de danza Natalia Ibáñez presenta “Momentos de danza”, la muestra de mitad de año que reúne a alumnos de diferentes edades en una presentación que recorre distintos estilos y refleja el trabajo realizado durante la primera parte del año. Las entradas tienen un valor de $20.000 (boletería digital y presencial)
El martes 7, alumnos adolescentes y adultos del Taller de Teatro de Manuel Aime presentan una muestra que comparte el trabajo realizado durante el año. A las 17, se presenta “Juventud en escena”, y a las 20.30, llega “Varieté de escenas”. El costo de las entradas es de $2.000.
Horarios de boletería

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).
Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar 
TEATRO WALGON

El sábado 4, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), se vivirá una jornada con varias actividades. De 10 a 14 horas, se realizará un Seminario Intensivo de Juegos Teatrales 2026 coordinado por Luis Vallejo, una propuesta para sumergirse en el mundo de la actuación, entrenar, investigar y profundizar herramientas expresivas a través de juegos teatrales. A las 17, llega una nueva edición de Tango y Café con Fernando Herrera, en voz y guitarra, y Susana Herrera en piano. Una tarde para merendar disfrutando de los mejores tangos, con café de especialidad y una exquisita selección de cosas dulces. El valor de la entrada es de $20.000 (con merienda incluida). A las 20:30 se presenta “El olor de la oscuridad”, la aclamada comedia negra y grotesca de Erasmo Moncada. En la cocina de una pequeña capilla, cuatro mujeres devotas preparan empanadas mientras una tormenta va dejando al descubierto sus verdaderas y oscuras intenciones detrás de una aparente bondad. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000.Para reservas e inscripciones, comunicarse al WhatsApp 2323 678722

TEATRO EL GALPÓN
El sábado 4, a las 20 horas, y el domingo 5 a las 19, en el Teatro El Galpón (esquina de Belgrano e Yrigoyen), se presentará la obra “Príncipe azul” con Pablo Meiana y Juan Raviolo con dirección de Liliana Motto. El valor de las entradas anticipadas es de $12.000 y en puerta $15.000. Los jubilados y alumnos de teatro tienen un 20% de descuento.
CLUB DE ROCK FEST
El sábado 4 y domingo 5, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se presentará el “Club de Rock Fest”. El costo de la entrada es de $8.500. 

Publicado el jueves 2 de julio de 2026

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