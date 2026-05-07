Presentan la agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invitó a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

DÍA DE LA VIRGEN DE LUJÁN

En el marco del día de la Virgen de Luján, se llevarán a cabo diversas actividades en la Basílica Nuestra Señora de Luján:

El jueves 7, desde las 22 horas, habrá una Vigilia de Oración a la Virgen con Cantos a la Virgen. A las 23 se rezará el Rosario, conocido como «Rosario de luces» y a las 00 del viernes 8, se dará inicio a la jornada en el interior de la Basílica con el saludo a la Virgen a cargo del Coro Municipal «Ernesto Storani», con la participación del Coro de Niños; interpretando el Ave María.

El viernes 8, a las 7.30 horas, se comenzará con la oración de Laudes, que al finalizar, dará pie para la celebración de la misa de las 8 de la mañana.

Ese día, se dará misa en los mismos horarios que los días domingo: 8; 9.30; 11; 13; 15; 17 y 19 horas.

En comunión, la Santa Misa de las 15 hs. será presidida por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes – Luján; concelebrada por monseñor Mauricio Landra, obispo auxiliar; junto a obispos y sacerdotes presentes.



FESTIACAL

El viernes 8, desde las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1073), se realizará un nuevo FESTIACAL, organizado por la Asociación Civil de Artistas Lujanenses.

Habrá música, teatro y un DJ set en vivo. Durante la noche se estarán recibiendo alimentos no perecederos y ropa en buen estado.



LA BIBLIOTECA DE OPEN DOOR CUMPLE 100 AÑOS – MÚSICA EN EL PUEBLO

El sábado 9, a partir de las 11 horas, en la intersección de las calles Buenos Aires y Santiago del Estero, Open Door, se realizará un festejo por los 100 años de la Biblioteca de la localidad en el marco de Música en el Pueblo.

Durante la jornada habrá patio gastronómico, feria de artesanos, y música en vivo a cargo de “E’ lo que hay”, “Grupo Destino”, Julián Viggione, Alberto Arce, Fernando Momo y un tributo de Sergio Denis. También habrá folklore con la presencia del ballet “La Telesita”.

Este evento está sujeto a las condiciones climáticas del día.



MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

El sábado 9, a las 19 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de julio 863), se inaugurarán tres muestras en simultáneo: Gabriel Sainz, Paula Dalmacio y Alejandro Santos presentan obras que invitan a mirar con atención la realidad del día a día.

La muestra de Sainz, en la “Selección de Pinturas 2003-2026”, propone un recorrido por dos décadas de trabajo pictórico que confirma la singularidad de su mirada y la potencia poética de su universo visual.



Se trata de una serie de composiciones de tono surrealista, con sutiles toques de humor. Cada obra transporta a un mundo posible y lejano en el tiempo, con un estilo único de tonalidades sepia que combina lo cotidiano con lo fantasioso.



En la sala Casals se darán en simultáneo las muestras “Días Pintados”, de Dalmacio, donde la naturaleza en la obra no es una escena bucólica, sino un espacio íntimo; y “Sobremesa” de Santos, cuyo arte supera lo inmediatamente visible e invita a mirar hacia adentro.



Las tres muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita hasta el 31 de mayo inclusive. Cabe señalar que también se encuentra vigente la muestra “Atemporal”, que reúne piezas recuperadas de Umberto Aime, hasta el 10 de mayo inclusive.



DISCURSOS DE ODIO: SE REALIZARÁ UNA CHARLA DEBATE SOBRE “IOSI. EL ESPÍA ARREPENTIDO”

El sábado 9, a las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, se llevará a cabo una charla debate sobre “Iosi. El espía arrepentido” con la presencia de Horacio Lutzky, autor del libro. La charla se enmarca en el nuevo ciclo “Discursos de odio: orígenes, efectos y antídotos”, impulsado por los Talleres Culturales del Municipio.

“Iosi, el espía arrepentido”, es la increíble historia del espía que la policía infiltró en la colectividad judía para investigar sobre ‘El Plan Andinia’, una teoría que sostiene que Israel pretende crear un segundo estado en la Patagonia, y cuya información pudo servir para perpetrar el atentado a la AMIA.



CIERRE DE LA MUESTRA DE RENÉ PERALTA EN MIGLIORANZA CASA DE ARTE

El sábado 9, de 18 a 21 horas, en Miglioranza Casa de Arte (Colón 773), finalizará la exposición de obras del artista René Peralta.



Su obra es un golpe de realidad y maestría técnica. Desde la épica de hombres y mujeres que construyen, hasta el silencio profundo de nuestras estaciones de tren y paisajes rurales, su pincel documenta la esencia misma de nuestra identidad bonaerense.



CHINA EN LUJÁN

El domingo 10 de mayo, desde las 10 hasta las 19 horas, en el Parque Ameghino, se realizará una nueva edición de China en Luján.

En su tercera edición, se podrá disfrutar de distintas actividades culturales, gastronomía típica de oriente, un paseo ferial, exposición de arte de cortes de papel chino, la Danza del Dragón y León y una ceremonia de té chino.

En el escenario se darán numerosos shows de exhibición tales como artes marciales, baile tradicional chino, desfile de vestimenta tradicional Hanfu, práctica de Tai Chi y música en vivo con Sol Heredia y Santiago Bertoni, entre otros espectáculos.

Este evento se suspende en caso de lluvia.



LUJANARTE

Durante abril y mayo, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17:30 a 19:30 horas, y sábados y domingos con eventos programados, en la Biblioteca Obrera Jean Jaures (Lavalle 758) se presentará la muestra colectiva de LujánArte, con obras de Bernabé Asenzo, Violeta Basma, Noemí Burgos, Silvia Di Marco, Ana María Kuri y Liliana Gutiérrez.



Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 8, a las 20 horas, se presentará “Rock andino, una noche de tormenta”, un show de Tempestad, la banda que combina rock con folklore.

El valor de las entradas es de $15.000.

El sábado 9, a las 21 horas, Maléficos presenta su EP “Caos”. Con músicos invitados, que aportarán nuevas texturas y matices, el show promete momentos intensos, climas envolventes y una conexión directa con el público.

Las entradas tienen un costo de $7.000.



Horarios de boletería:

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidad guevara.boletería digital.com.ar.



EL ÚLTIMO SUEÑO DE UN ANARQUISTA

El sábado 9, a las 20 horas, en el Teatro El Galpón, se realizará la obra “El último sueño de un anarquista”, protagonizada por Graciela Iribarne y Gustavo Gallesio, con la dirección de Nancy Schettino.

“Dos soledades que se encuentran, se confiesan, se escuchan. Se inventan un pasado para seguir viviendo. Una locura compartida, un mensaje de esperanza…”

El precio de la entrada general es de $12.000 y para jubilados $10.000. Los alumnos de teatro tienen 2×1. Para reservas escribir al WhatsApp 2323 31 3620.



ARAÑAS Y ANGELITOS

Los sábados de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) volverá al escenario “Arañas y angelitos”, con elenco renovado.

La entrada anticipada costará $18.000 mientras que en sala saldrá $20.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.



TANGO Y CAFÉ

El domingo 10, a las 18 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se realizará una tarde de “Tango y Café”, con Fernando y Susana Herrera.

El valor de la entrada es de $20.000 e incluye merienda. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026