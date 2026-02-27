Presentan la agenda de actividades para el fin de semana

AHORA

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

TRUCK Y BIRRA PARK

El viernes 27, desde las 18 horas en el Parque San Martín (Colón y Dr. Real) tendrá lugar una nueva edición de Truck & Birra Park.

Con patio gastronómico, cerveceros y feria, se presentarán bandas locales en vivo para disfrutar de una tarde al aire libre. Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.

LUJANARTE

El viernes 27, a las 19 horas, en el Club Argentino (Colón 1075) se llevará a cabo la muestra “Lujanarte”. Expondrán Cecilia Boggi, Silvia Di Marco, Isabel Gowland, Ilda Lemos, Vanesa Rivas Villalba, Liliana Sosa. La entrada es libre y gratuita. Habrá obras en venta.

Podrán visitar la exposición de lunes a viernes de 18 a 20 horas.

APERTURA DEL MUSEO DE BELLAS ARTES

El sábado 28, desde las 18 horas, en el Museo de Bellas Artes (9 de julio 863), se realizará la apertura 2026 con una jornada que contará con pintura, música en vivo y paseo de feria al aire libre, mientras siete artistas intervienen los paneles exteriores del museo.

Las artistas elegidas para intervenir la fachada del Museo, cuyas propuestas fueron evaluadas y seleccionadas previamente a través de una convocatoria abierta a toda la comunidad, son Manuela Cattaneo, Luz Lázzaro, Paula Giachino, Vero Ramona, Aldana Ferreyra, Laura Rovira y Romina Pozzi.

Además durante la jornada habrá una feria de artistas locales con propuestas de cerámica, prints, calcos y demás objetos de diseño. También se presentarán en vivo las cantantes Luli Guzzo y Luci Pizzurno.

MUESTRA PATRIMONIO 2012-2025

En el Museo de Bellas Artes “F. Félix de Amador” (9 de Julio 863) se podrá visitar la Muestra de Patrimonio 2012-2025, donde participarán los premiados de Salones de Pintura.

La selección propone un recorrido cronológico que permite observar la diversidad de enfoques, estéticas y lenguajes pictóricos que se fueron manifestando a lo largo del tiempo. Cada obra da cuenta no sólo de una búsqueda personal, sino también de los modos en que la pintura fue interpretando sensibilidades, problemáticas y miradas propias de cada período.

Se podrá visitar hasta el 1º de marzo, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 27, a las 21 horas, se presentará “Viaje al fin de las sombras”, tragedia criolla para actores de circo. La entrada tendrá un valor de $12.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

Publicado el viernes 27 de febrero de 2026