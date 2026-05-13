Presentan el libro “Restauración, fragmentos de un destino” en el Udaondo

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026

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El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este sábado 16 de mayo a las 16:00 a la presentación de la novela “Restauración, fragmentos de un destino”, de Victoria García Villegas. La propuesta, de entrada libre y gratuita, forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación del libro contará con la presencia de su autora, quien dialogará con el periodista y escritor Pablo Helman. Juntos, recorrerán el proceso creativo detrás de la novela e interactuarán con el público presente. Además, habrá lecturas musicalizadas a cargo del actor Manuel Feito. Por último, se llevará a cabo la firma de ejemplares y se realizará un brindis.

Victoria García Villegas, artista visual y literaria, se desempeña como restauradora de obras de arte en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo y es profesora de la carrera de restauración de la Universidad Nacional de las Artes.

Pablo Helman, periodista y escritor, es Jefe de Redacción del Diario Perfil y editor de algunos de sus suplementos, como Desarrollo Sustentable y El Observador.

Manuel Feito es actor, director, productor y cantante. Trabajó en espectáculos como “El diluvio que viene”, “Drácula, el musical”, “Adán y Eva en Buenos Aires” y “Frida, entre lo absurdo y lo fugaz”.

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026