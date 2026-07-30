Presentan el cronograma de retiro de ramas por barrio y sistema de colocación de volquetes

Publicado el jueves 30 de julio de 2026

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El Municipio de Luján informó que los residuos verdes (restos de poda, ramas y pasto) no se colocan en contenedores negros ni en Puntos Verdes. Estos residuos se pueden depositar en la vereda solamente si ocupan un metro cúbico (medida de un bolsón de arena) y durante el mes correspondiente al que se hace su retiro en cada barrio.

En caso de superar ese límite de tamaño o de incumplir con el cronograma, se aplican las correspondientes multas. Con un volumen de ramas mayor al metro cúbico, el vecino o vecina deberá contratar un volquete privado para su retiro.

Cronograma de retiro de ramas de agosto, septiembre y octubre

Agosto: San Cayetano, La Capilla, Padre Varela y Fonavi.

Septiembre: Sarmiento, El Trébol, Barrio Universidad, Parque Lasa, Americano y Las Retamas.

Octubre: Lanusse, Mirador, Parque Esperanza, Zapiola y Villa Del Parque.

Agosto, septiembre y octubre: San Fermín, San Jorge, Santa Marta, San Pedro, Villa Maria, La Loma, Plumas Verdes, Las Glicinas, Barrio Elli, La Martina, Juan XXIII y Los Álamos.

Sistema de colocación de volquetes para el retiro de ramas

Durante todo el año, en Luján funciona un sistema de colocación de volquetes para la recolección de ramas en 9 barrios donde la generación de los residuos verdes es mayor que en el resto. Estos son los barrios que cuentan con este servicio municipal gratuito:

Hostería norte (7 unidades semanales)

Hostería sur (7 unidades semanales)

Casuarinas (4 unidades semanales)

Valle Verde (6 unidades semanales)

San Eduardo (3 unidades semanales)

Villa Cleotilde (3 unidades semanales)

San Francisco (3 unidades semanales)

Los Laureles (6 unidades semanales)

Pinar (1 unidad semanal)

Para solicitarlos, se deberá llamar al 2323 272915. En caso de superarse la disponibilidad semanal, el pedido es anotado en una Lista de Espera hasta el siguiente recambio.

Publicado el jueves 30 de julio de 2026